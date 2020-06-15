ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Молочный фестиваль в Бресте перенесли из-за COVID-19

15.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ежегодный семейный фестиваль «Облака молока» перенесли на 2021 год, сообщили TUT.BY в пресс-службе организатора мероприятия ОАО «Савушкин продукт».


На предприятии говорят, что планам помешала эпидемиологическая обстановка.

«Мы просто не можем допустить, чтобы десятки тысяч людей рисковали своим здоровьем, собрав их на столь массовое мероприятие», — поясняет генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц.

Пока же «Савушкин продукт» направляет усилия на создание комфортной городской среды: например, в парке Мира, который молочный производитель восстановил годом ранее, недавно посадили дубовая аллея.

Молочный фестиваль традиционно проводит компания «Савушкин продукт» при поддержке Брестского горисполкома. В 2019 году его посетило свыше 50 тыс. человек. Посмотреть, как это было, можно здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы просто не можем допустить, чтобы десятки тысяч людей рисковали своим здоровьем», - говорят организаторы.
 
Новости дня
Новости общества
 
Эйсмонт рассказал о коварных планах по вывозу за границу картин из «Белгазпромбанка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика