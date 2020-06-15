Молочный фестиваль в Бресте перенесли из-за COVID-19

Источник материала: Tut.by

Ежегодный семейный фестиваль «Облака молока» перенесли на 2021 год, сообщили TUT.BY в пресс-службе организатора мероприятия ОАО «Савушкин продукт».





На предприятии говорят, что планам помешала эпидемиологическая обстановка.

«Мы просто не можем допустить, чтобы десятки тысяч людей рисковали своим здоровьем, собрав их на столь массовое мероприятие», — поясняет генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» Александр Савчиц.

Пока же «Савушкин продукт» направляет усилия на создание комфортной городской среды: например, в парке Мира, который молочный производитель восстановил годом ранее, недавно посадили дубовая аллея.

Молочный фестиваль традиционно проводит компания «Савушкин продукт» при поддержке Брестского горисполкома. В 2019 году его посетило свыше 50 тыс. человек. Посмотреть, как это было, можно здесь .