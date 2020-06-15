В Браславском районе 3-летняя девочка ушла со двора и заблудилась в лесу. Искали всем миром

Источник материала: Tut.by

В лесу возле деревни Милашки Браславского района 13 июня потерялась 3-летняя девочка. Местная жительница отправилась на поиски на велосипеде и нашла ребенка. Как это было, рассказывает Край.by.



Фото с сайта greenbelarus.info

В субботу в 13.10 браславским спасателям сообщили, что в деревне Милашки пропал трехлетний ребенок. По тревоге были подняты спасатели, сотрудники милиции, ОСВОД и пограничники.

Официальный представитель Витебского областного управления внутренних дел Ольга Шкуратова рассказала kraj.by, что семья девочки живет в Минской области. В Милашки они все вместе приехали на дачу.

— 13 июня около 12.00 девочка вышла из своего двора, пошла якобы к соседке и пропала. Сначала в течение часа родственники искали ребенка самостоятельно, потом обратились в милицию. К поискам подключились спасатели, милиция, пограничники, а также местные жители.

По словам Ольги Шкуратовой, на окраине Милашек живет Светлана Копыток. О пропаже девочки женщина узнала от своего сына. Она села на велосипед и поехала в сторону леса на поиски ребенка.

— По каким-то следам, по примятой траве Светлана ехала в том направлении, в котором, предположительно, ушла девочка, — рассказывает Ольга Шкуратова, — и в итоге нашла ее, заплаканную, в лесу. Около 14.30 нам сообщили, что ребенок найден. С девочкой все хорошо. Выяснилось, что от своего дома она за два с половиной часа прошла около 5 километров.

Милиция собирается поощрить женщину за ответственность и неравнодушие.