Лукашенко едет в Гродно. Смотрите, как там готовятся к приезду президента

Источник материала: Tut.by

В Гродно, завтра, 16 июня, приедет Александр Лукашенко — вероятно, посетит ОАО «Молочный мир» и заедет в облисполком или горисполком. Во всяком случае, активная подготовка идет на улице Гаспадарчей, где находится молокозавод, и в центре города. TUT.BY посмотрел, как готовятся в областном центре к визиту действующего президента (и одновременно — потенциального кандидата в следующие).





Гродно Лукашенко посещает не часто. За почти 26 лет своего президентства он нанес всего несколько визитов в областной центр.

Так, первый раз он приехал в Гродно в 2001 году — на похороны губернатора Гродненской области Александра Дубко.

Потом, в 2004 году, побывал на открытии комплекса воинам-пограничникам, которые погибли в первые дни войны.

В следующий раз президент приехал в Гродно только через 10 лет — 14 ноября 2014 года. Тогда он посетил Гродненскую ГЭС и провел совещание в облисполкоме.



Белой пленкой завесили недострой около «Молочного мира».

В 2013 году он вместе с президентом России Владимиром Путиным был на учениях «Запад-2013» на гожском полигоне, однако до самого Гродно не доехал.

В последний раз Лукашенко приезжал в Гродно осенью 2018 года. Тогда он пообщался со студентами ГрГу.









































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