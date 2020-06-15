﻿ Возле «Евроопта» на Хатаевича в Гомеле молодежь устроила драку. Милиция ищет участников побоища. 21.by
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Возле «Евроопта» на Хатаевича в Гомеле молодежь устроила драку. Милиция ищет участников побоища

15.06.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на парковке гипермаркета «Евроопт» на улице Хатаевича подрались молодые люди и повредили имущество магазина. Теперь хулиганов разыскивает милиция.

Как сообщает «ЧП Гомель», инцидент произошел ночью 14 июня. После короткой словесной перепалки молодые люди начали драку. Участники побоища повредили постройку для хранения тележек.

РОВД Центрального района проводит по данному факту проверку и ищет хулиганов.

 
Теги: Гомель
 
 
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