Возле «Евроопта» на Хатаевича в Гомеле молодежь устроила драку. Милиция ищет участников побоища

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на парковке гипермаркета «Евроопт» на улице Хатаевича подрались молодые люди и повредили имущество магазина. Теперь хулиганов разыскивает милиция.

Как сообщает «ЧП Гомель» , инцидент произошел ночью 14 июня. После короткой словесной перепалки молодые люди начали драку. Участники побоища повредили постройку для хранения тележек.

РОВД Центрального района проводит по данному факту проверку и ищет хулиганов.