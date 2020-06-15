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Возле «Евроопта» на Хатаевича в Гомеле молодежь устроила драку. Милиция ищет участников побоища
15.06.2020 16:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле на парковке гипермаркета «Евроопт» на улице Хатаевича подрались молодые люди и повредили имущество магазина. Теперь хулиганов разыскивает милиция.
Как сообщает
РОВД Центрального района проводит по данному факту проверку и ищет хулиганов.
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Инцидент произошел ночью 14 июня.
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