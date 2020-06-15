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В водоеме Тучинского сквера утонул мужчина

15.06.2020 17:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июня днем в Тучинском сквере в водоеме утонул мужчина. Подробности сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Подразделения МЧС прибыли к месту вызова, на поверхности воды никого не наблюдалось. Водолазы стали искать утонувшего.

Мужчину нашли в 12-ти метрах от берега на глубине около 2 метров. Работники МЧС совместно с бригадой медиков проводили реанимационные мероприятия, но спасти утонувшего не удалось, констатирована смерть.

Мужчине было 49 лет. В Тучинском сквере он выпивал с родным и двоюродным братьями. Решил освежиться в водоеме. Какое время он находился под водой его братья объяснить не смогли.

В МЧС напоминают, купаться в состоянии алкогольного опьянения запрещено, нельзя заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки, купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах, прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов.

Напомним, спасатели рекомендуют минчанам купаться вблизи от спасательных станций и сезонных постов. Список станций размещен на сайте Минской городской организации ОСВОД.

Согласно статье 23.63 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, купание в запрещенных местах рек, озер и иных водоемов влечет наложение штрафа от 27 до 81 рубля (от одной до трех базовых величин).

 
 
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Мужчина выпивал с братьями на берегу, в какой-то момент решил освежиться. Спасти его не удалось. Медики констатировали смерть.
 
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