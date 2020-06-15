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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАГАТЭ запустило проект по предотвращению пандемий МАГАТЭ запустило всемирный проект по предотвращению пандемий, подобным COVID-19, в будущем! Инициатива под названием "Комплексное действие против зоонозных...

МАГАТЭ запустило всемирный проект по предотвращению пандемий, подобным COVID-19, в будущем! Инициатива под названием "Комплексное действие против зоонозных заболеваний" задействует опыт организации по использованию мирного атома для быстрого обнаружения патогенных микроорганизмов, которые вызывают инфекции, передающиеся от животного к человеку. В частности, создается всемирная сеть помощи лабораториям в разных странах по раннему выявлению и борьбе с такими инфекциями, как COVID, Эбола, птичий грипп и Зика.