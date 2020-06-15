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Лыжероллерную трассу открыли в оздоровительном лагере БНТУ "Политехник"

15.06.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К началу новой летней смены приурочили и открытие лыжероллерной трассы длиной в 1300 метров в санатории-профилактории БНТУ "Политехник". Помимо тренировок, для юных спортсменов, отдыхающих в лагере, на трассе организуют "тропу здоровья", а также всевозможные мастер-классы и спортивные занятия. 

В открытии новой трассы приняли участие призеры 5-го чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту.

 
 
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К началу новой летней смены приурочили и открытие лыжероллерной трассы длиной в 1300 метров в санатории-профилактории БНТУ "Политехник". Помимо тренировок, для юных...
 
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