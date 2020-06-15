Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лыжероллерную трассу открыли в оздоровительном лагере БНТУ "Политехник" К началу новой летней смены приурочили и открытие лыжероллерной трассы длиной в 1300 метров в санатории-профилактории БНТУ "Политехник". Помимо тренировок, для юных...

К началу новой летней смены приурочили и открытие лыжероллерной трассы длиной в 1300 метров в санатории-профилактории БНТУ "Политехник". Помимо тренировок, для юных спортсменов, отдыхающих в лагере, на трассе организуют "тропу здоровья", а также всевозможные мастер-классы и спортивные занятия.В открытии новой трассы приняли участие призеры 5-го чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту.