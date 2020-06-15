«Проблема, которой не существует». Руководство фельдшера из Лиды пояснило, почему ему не продлили контракт

Источник материала: Tut.by

Главврач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик, а также заведующая местной станцией скорой помощи Анна Сыманюк дали интервью местной телекомпании «Лида ТВ» и объяснили, почему наниматель принял решение не продлевать контракт с фельдшером Павлом Палейчиком. Он, напомним, на встрече с Сергеем Тихановским 22 апреля рассказал о проблемах на местной станции скорой помощи, а потом был осужден на 7 суток. После всей этой истории с ним не продлили контракт , и 9 июля у фельдшера — последний рабочий день. И, казалось бы, все как-то получилось не очень позитивно. Однако неожиданно на помощь пришли простые белорусы: краудфандингом собрали для медика за два дня более 20 тысяч рублей.



Павел Палейчик. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Однако все началось с того, что Павла перевели из реанимационной бригады в бригаду интенсивной терапии.

— Меня сняли с той бригады, потому что в общем чате работников скорой помощи я открыто высказался о том, что коллег отправили просто в масках и перчатках к человеку, который приехал из Германии и у которого была повышенная температура, — рассказывал TUT.BY ранее в интервью Павел.

По его словам, именно это стало обидным поводом, чтобы высказаться — и он пошел на встречу с блогером Сергеем Тихановским в Лиде.

На встрече с Тихановским Павел на камеру все и рассказал: что машины скорой в не очень хорошем состоянии, а одна из них и вовсе 8 месяцев простояла «пад плотам», что СИЗов фельдшерам и врачам лидской скорой не хватает — а вот, мол, в больнице ситуация с защитными костюмами все же лучше.

И Павел до сих пор не понимает, что же он сделал не так.

— Я не выходил на несанкционированный митинг и ничего не нарушал. Я пришел на встречу с блогером, у которого есть подписчики и у которого есть свой канал. Я просто сказал о проблеме на видео.

— Его перевела начальник подразделения, заведующая станцией. Это ее прерогатива, она ротирует кадры. В реанимационной бригаде у него было 3,1 в среднем выезда в смену. При 12-часовой смене можно посчитать — это около 3 часов работы из 12 часов. При переводе нагрузка выросла в два раза — возможно, ему это не понравилось. Тогда началось внутриколлективное противостояние, недовольство заведующей. Субординации, как таковой, уже не было, — поясняет в телесюжете главврач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик.

К сожалению, TUT.BY так и не удалось получить у него комментарий.



Вадим Трубчик

— Перевод Павла Викторовича из бригады реанимационной в бригаду интенсивной терапии был сделан для того, чтобы он поработал с повышенной нагрузкой, — рассказывает в сюжете завстанцией Анна Сыманюк. — Он мог обратиться к главному врачу с заявлением, что его не устраивает перевод. Он этого не сделал. Он принял решение выносить [публично] проблему, которой не существует: должность его сохранена, в зарплате он не потерял. Но он почему-то решил, что лучше выступить в средствах массовой информации и рассказать свою в кавычках проблему.



Анна Сыманюк

— Проблем никаких [c СИЗами] нет, — уверяет Вадим Трубчик. — Каждый анестезиолог, терапевт и пульмонолог бы не молчал, если бы у них не было возможности одеться. И скорая помощь в том числе. Поэтому в коллективе у нас понимание общее присутствует… А тут, я предполагаю, если работать три часа в смену, у тебя остается 8 часов, чтобы что-то там думать и решать…

К тому же, по его словам, сам Палейчик и вовсе всего один раз выезжал на контакт с «ковидом». А до того, будучи в реанимационной бригаде, — ни разу, потому что они занимаются другими вызовами, где их контакт с «ковидом» практически исключен. «Почему и мало ездят», — поясняет Трубчик.

Еще Вадима Трубчика, по его словам, насторожило, когда Павел, по словам главврача, ему заявил, что «не хочется мерить давление бабушкам, интереснее треш и кровь». Главврач Лидской ЦРБ заявляет, что у фельдшера даже была «коллекция фото» с ДТП — их он демонстрировал коллегам по работе.

Павел, напомним, объясняет это так: вызовы на «померить давление» на самом деле скучны — и это вообще не работа бригады скорой помощи. «Мне нравится реально спасать жизни», — говорит фельдшер.

— Реанимация — это выезды на разные чрезвычайные происшествия, аварии, пожары. Разные у нас случаи были. Иногда и со вторым днем рождения поздравляли. Заводишь сердце дефибриллятором, человек приходит в себя. А ты стоишь, улыбаешься и говоришь ему: «С днем рождения!». Работать мне не тяжело, просто потому, что я люблю свое дело. Но это очень ответственная работа, — рассказывал TUT.BY ранее в интервью Павел.

Закончился сюжет «Лида ТВ» сообщением диктора о том, как «дошло до того, что ему [Палейчику] подсказали выгодный ход — организовать сбор средств для финансового благополучия после увольнения».

— За несколько дней фельдшеру была собрана внушительная сумма денег, — вещает диктор «Лида ТВ» Алексей Вадейко. — Белорусы перечислили ему, по сути, двухгодовой заработок. Такого рвения помочь не было даже в случаях, когда открывали срочные сборы на лечение тяжелобольных детей.

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Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY