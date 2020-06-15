ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Проблема, которой не существует». Руководство фельдшера из Лиды пояснило, почему ему не продлили контракт

16.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Главврач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик, а также заведующая местной станцией скорой помощи Анна Сыманюк дали интервью местной телекомпании «Лида ТВ» и объяснили, почему наниматель принял решение не продлевать контракт с фельдшером Павлом Палейчиком. Он, напомним, на встрече с Сергеем Тихановским 22 апреля рассказал о проблемах на местной станции скорой помощи, а потом был осужден на 7 суток. После всей этой истории с ним не продлили контракт, и 9 июля у фельдшера — последний рабочий день. И, казалось бы, все как-то получилось не очень позитивно. Однако неожиданно на помощь пришли простые белорусы: краудфандингом собрали для медика за два дня более 20 тысяч рублей.


Павел Палейчик. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Однако все началось с того, что Павла перевели из реанимационной бригады в бригаду интенсивной терапии.

— Меня сняли с той бригады, потому что в общем чате работников скорой помощи я открыто высказался о том, что коллег отправили просто в масках и перчатках к человеку, который приехал из Германии и у которого была повышенная температура, — рассказывал TUT.BY ранее в интервью Павел.

По его словам, именно это стало обидным поводом, чтобы высказаться — и он пошел на встречу с блогером Сергеем Тихановским в Лиде.

На встрече с Тихановским Павел на камеру все и рассказал: что машины скорой в не очень хорошем состоянии, а одна из них и вовсе 8 месяцев простояла «пад плотам», что СИЗов фельдшерам и врачам лидской скорой не хватает — а вот, мол, в больнице ситуация с защитными костюмами все же лучше.

И Павел до сих пор не понимает, что же он сделал не так.

— Я не выходил на несанкционированный митинг и ничего не нарушал. Я пришел на встречу с блогером, у которого есть подписчики и у которого есть свой канал. Я просто сказал о проблеме на видео.

— Его перевела начальник подразделения, заведующая станцией. Это ее прерогатива, она ротирует кадры. В реанимационной бригаде у него было 3,1 в среднем выезда в смену. При 12-часовой смене можно посчитать — это около 3 часов работы из 12 часов. При переводе нагрузка выросла в два раза — возможно, ему это не понравилось. Тогда началось внутриколлективное противостояние, недовольство заведующей. Субординации, как таковой, уже не было, — поясняет в телесюжете главврач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик.

К сожалению, TUT.BY так и не удалось получить у него комментарий.


Вадим Трубчик

— Перевод Павла Викторовича из бригады реанимационной в бригаду интенсивной терапии был сделан для того, чтобы он поработал с повышенной нагрузкой, — рассказывает в сюжете завстанцией Анна Сыманюк. — Он мог обратиться к главному врачу с заявлением, что его не устраивает перевод. Он этого не сделал. Он принял решение выносить [публично] проблему, которой не существует: должность его сохранена, в зарплате он не потерял. Но он почему-то решил, что лучше выступить в средствах массовой информации и рассказать свою в кавычках проблему.


Анна Сыманюк

— Проблем никаких [c СИЗами] нет, — уверяет Вадим Трубчик. — Каждый анестезиолог, терапевт и пульмонолог бы не молчал, если бы у них не было возможности одеться. И скорая помощь в том числе. Поэтому в коллективе у нас понимание общее присутствует… А тут, я предполагаю, если работать три часа в смену, у тебя остается 8 часов, чтобы что-то там думать и решать…

К тому же, по его словам, сам Палейчик и вовсе всего один раз выезжал на контакт с «ковидом». А до того, будучи в реанимационной бригаде, — ни разу, потому что они занимаются другими вызовами, где их контакт с «ковидом» практически исключен. «Почему и мало ездят», — поясняет Трубчик.

Еще Вадима Трубчика, по его словам, насторожило, когда Павел, по словам главврача, ему заявил, что «не хочется мерить давление бабушкам, интереснее треш и кровь». Главврач Лидской ЦРБ заявляет, что у фельдшера даже была «коллекция фото» с ДТП — их он демонстрировал коллегам по работе.

Павел, напомним, объясняет это так: вызовы на «померить давление» на самом деле скучны — и это вообще не работа бригады скорой помощи. «Мне нравится реально спасать жизни», — говорит фельдшер.

— Реанимация — это выезды на разные чрезвычайные происшествия, аварии, пожары. Разные у нас случаи были. Иногда и со вторым днем рождения поздравляли. Заводишь сердце дефибриллятором, человек приходит в себя. А ты стоишь, улыбаешься и говоришь ему: «С днем рождения!». Работать мне не тяжело, просто потому, что я люблю свое дело. Но это очень ответственная работа, — рассказывал TUT.BY ранее в интервью Павел.

Закончился сюжет «Лида ТВ» сообщением диктора о том, как «дошло до того, что ему [Палейчику] подсказали выгодный ход — организовать сбор средств для финансового благополучия после увольнения».

— За несколько дней фельдшеру была собрана внушительная сумма денег, — вещает диктор «Лида ТВ» Алексей Вадейко. — Белорусы перечислили ему, по сути, двухгодовой заработок. Такого рвения помочь не было даже в случаях, когда открывали срочные сборы на лечение тяжелобольных детей.

Комментарии к ролику на YouTube закрыты.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главврач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик, а также заведующая местной станцией скорой помощи Анна Сыманюк дали интервью местной телекомпании «Лида ТВ» и объяснили,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лыжероллерную трассу открыли в оздоровительном лагере БНТУ "Политехник"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика