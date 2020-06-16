|
В магазин symbal.by пришли с проверкой: изъята часть бухгалтерских документов
16.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
15 июня в магазине symbal.by сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска и четыре налоговых инспектора инспекции МНС по городу Минску провели четырехчасовой осмотр и изъяли некоторые документы,
На протяжении четырех часов инспекторы осматривали торговые, офисные и производственные помещения магазина, были составлены протоколы и изъяты некоторые бухгалтерские документы.
«В данный момент против нашего магазина ведется административный процесс по факту, который произошел 12 июня, когда у нашего курьера милиционеры забрали тенниски „ПСІХО3%“, и рассматривается вариант заведения административного дела по факту нарушения правил перевозки материальных ценностей», — рассказал Белоус.
Сейчас проводится проверка. Белоус заявил, что вся продукция в магазине продается «абсолютно легально и имеет документы, каждая копейка, полученная от покупателей, проходит через кассу, и с нее уплачены все налоги».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 июня в магазине symbal.by сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска и четыре налоговых инспектора инспекции МНС по городу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)