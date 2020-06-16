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В магазин symbal.by пришли с проверкой: изъята часть бухгалтерских документов

16.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 июня в магазине symbal.by сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска и четыре налоговых инспектора инспекции МНС по городу Минску провели четырехчасовой осмотр и изъяли некоторые документы, сообщил в Facebook директор магазина Павел Белоус.

На протяжении четырех часов инспекторы осматривали торговые, офисные и производственные помещения магазина, были составлены протоколы и изъяты некоторые бухгалтерские документы.

«В данный момент против нашего магазина ведется административный процесс по факту, который произошел 12 июня, когда у нашего курьера милиционеры забрали тенниски „ПСІХО3%“, и рассматривается вариант заведения административного дела по факту нарушения правил перевозки материальных ценностей», — рассказал Белоус.

Сейчас проводится проверка. Белоус заявил, что вся продукция в магазине продается «абсолютно легально и имеет документы, каждая копейка, полученная от покупателей, проходит через кассу, и с нее уплачены все налоги».

 
Теги: Минск
 
 
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15 июня в магазине symbal.by сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска и четыре налоговых инспектора инспекции МНС по городу...
 
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