В магазин symbal.by пришли с проверкой: изъята часть бухгалтерских документов

Источник материала: Tut.by

15 июня в магазине symbal.by сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД Минска и четыре налоговых инспектора инспекции МНС по городу Минску провели четырехчасовой осмотр и изъяли некоторые документы, сообщил в Facebook директор магазина Павел Белоус.

На протяжении четырех часов инспекторы осматривали торговые, офисные и производственные помещения магазина, были составлены протоколы и изъяты некоторые бухгалтерские документы.

«В данный момент против нашего магазина ведется административный процесс по факту, который произошел 12 июня, когда у нашего курьера милиционеры забрали тенниски „ПСІХО3%“, и рассматривается вариант заведения административного дела по факту нарушения правил перевозки материальных ценностей», — рассказал Белоус.

Сейчас проводится проверка. Белоус заявил, что вся продукция в магазине продается «абсолютно легально и имеет документы, каждая копейка, полученная от покупателей, проходит через кассу, и с нее уплачены все налоги».