Обязанности плательщиков по уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Несвижский районный отдел Минского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее — Фонд) напоминает, что, в соответствии с пунктом 26 Положения об уплате обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40 (далее — Положение № 40), плательщики обязательных страховых взносов обязаны начислять и перечислять в полном объеме и в установленные настоящим Положением сроки обязательные страховые взносы, взносы на профессиональное пенсионное страхование и иные платежи в бюджет фонда.

Своевременная и полная уплата страховых взносов гарантирует работникам предприятий своевременное назначение и выплату пенсий и пособий, выплачиваемых из средств Фонда. В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии, что также отрицательно отразится на размере пенсии или пособия. В такой ситуации страдает, в первую очередь, работник предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии.

В случае нарушения сроков уплаты обязательных страховых взносов предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Несвижский районный отдел Фонда социальной защиты населения по адресу: г. Несвиж ул.Советская, 1 каб. 211-213 и по телефонам: 5-91-29, 5-90-24, 5-90-25 с 8.00 до 17.00, суббота, воскресенье — выходной.

Несвижский районный отдел

Фонда социальной защиты населения.