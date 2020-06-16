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Как черенковать такую красивую изгородь?

Что делаем дальше с черенками?

Как сделать уход за самшитом еще более простым?

Сколько мешков коры пошло на этот участок?

Любят ли полив самшиты?

Что любят самшиты?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Живую изгородь из самшита садовод вырастил из собственных черенков За какие-то несколько лет обычный огород превратился в ботанический сад! Диковинок здесь очень много. Но начнем по порядку. Первыми на участке появились, конечно,...

За какие-то несколько лет обычный огород превратился в ботанический сад! Диковинок здесь очень много. Но начнем по порядку. Первыми на участке появились, конечно, туи. Многие дачники открывают посадки именно с них. А затем захотелось чего-то поинтереснее.Появилась живая изгородь из самшита. Как-то раз мы приехали в питомник и загорелись этой идеей. И посадили у себя.От самшита знакомые отговаривали. Мол, выгорает, вымерзает. Но кустики отлично прижились и разрослись. Николай стрижет из них красивые шарики, формирует бордюры и изгороди, пополняет коллекцию разными видами.Это самшит крупнолистный. В высоту он достигает метр, даже больше. И он отличается тем, что быстрорастущий. Уход очень простой: подкормки в весеннее время и стрижка. Он не такой капризный, как мелколистный, и поэтому не требует укрытия на зиму.Этим кустикам третий год. Садовод вырастил их из собственных черенков.Выбираем небольшие черенки длиной 12 см. Самое главное, чтобы они были с пяточкой.Надо срывать на бочок. И вот эта самая пяточка. Не нужны никакие ножницы и секаторы - просто отрываем. Они нам пригодятся попозже, когда будем обрезать макушки.Самшит можно черенковать в марте либо в конце июля, когда заканчивается активный рост зеленых побегов.Для начала мы обрываем все листики. Вторым этапом мы обрезаем макушки. Дальше мы макаем в воду. И потом нам понадобится корнеобразователь. И припудриваем, как и любые черенки. Но есть специфика. Лучше делать вот так, чтобы "Корневин" охватывал большую часть черенка. Тогда будет больший процент укоренения. То есть не только пяточку макаем, а всю ножку. В чулочках у нас получится самшит.Черенки помещаем в землю (подойдет любой легкий, влагопроницаемый грунт) и поливаем.Накрываем обычной пластиковой бутылочкой. Сколько времени они будут укореняться? Где-то 1,5-2 месяца. Главное не открывать их и не трогать. Поставить в тенек и поливать по мере высыхания. А когда можно будет пересаживать в открытый грунт? Они дадут ростки. И тогда будет понятно, что корни появились, и мы сможем пересадить их в грунт.Оставим черенки в пластиковом домике. И вернемся ко взрослым кустам.Для этого обустроили такую грядку с отсыпкой. По кругу мы устанавливаем пластиковый бордюр. По привычке многие садоводы покупают рифленые бордюры зеленого цвета либо просто очень тоненькие и ставят их на высоте 10-15 см от земли. Это считается ошибочным. Лучше покупать такой бордюр с округлым краем, который устанавливается вровень с газоном. Тогда это упрощает уход за газоном и за цветником.За такой бордюр с округлым краем-трубкой сейчас ратуют многие ландшафтные дизайнеры. Косить газон с ним гораздо проще. А у клумбы появляются четкие края. Кстати, яркие листочки самшита на фоне темной коры смотрятся еще эффектней.Примерно 10 мешков коры. На низ мы сыпем более мелкую фракцию, дальше средняя и сверху крупная.Под корой уложен геотекстиль. Он и сорнякам не дает прорасти, и влагу удерживает.Да, особенно в жаркое время. Самшиты очень любят дождевание и обильный полив. Поливать по мере высыхания. А дождевать можно и каждый день.Подкармливаем их в весеннее время удобрениями с большим содержанием азота. Если это делать летом или осенью, молодые приросты не успеют вызреть и могут замерзнуть зимой. То есть эти яркие салатовые приросты должны окрепнуть к зиме.