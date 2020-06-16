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Живую изгородь из самшита садовод вырастил из собственных черенков
16.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа какие-то несколько лет обычный огород превратился в ботанический сад! Диковинок здесь очень много. Но начнем по порядку. Первыми на участке появились, конечно, туи. Многие дачники открывают посадки именно с них. А затем захотелось чего-то поинтереснее.
Появилась живая изгородь из самшита. Как-то раз мы приехали в питомник и загорелись этой идеей. И посадили у себя.
От самшита знакомые отговаривали. Мол, выгорает, вымерзает. Но кустики отлично прижились и разрослись. Николай стрижет из них красивые шарики, формирует бордюры и изгороди, пополняет коллекцию разными видами.
Это самшит крупнолистный. В высоту он достигает метр, даже больше. И он отличается тем, что быстрорастущий. Уход очень простой: подкормки в весеннее время и стрижка. Он не такой капризный, как мелколистный, и поэтому не требует укрытия на зиму.
Этим кустикам третий год. Садовод вырастил их из собственных черенков.
Как черенковать такую красивую изгородь?
Выбираем небольшие черенки длиной 12 см. Самое главное, чтобы они были с пяточкой.
Надо срывать на бочок. И вот эта самая пяточка. Не нужны никакие ножницы и секаторы - просто отрываем. Они нам пригодятся попозже, когда будем обрезать макушки.
Самшит можно черенковать в марте либо в конце июля, когда заканчивается активный рост зеленых побегов.
Что делаем дальше с черенками?
Для начала мы обрываем все листики. Вторым этапом мы обрезаем макушки. Дальше мы макаем в воду. И потом нам понадобится корнеобразователь. И припудриваем, как и любые черенки. Но есть специфика. Лучше делать вот так, чтобы "Корневин" охватывал большую часть черенка. Тогда будет больший процент укоренения. То есть не только пяточку макаем, а всю ножку. В чулочках у нас получится самшит.
Черенки помещаем в землю (подойдет любой легкий, влагопроницаемый грунт) и поливаем.
Накрываем обычной пластиковой бутылочкой. Сколько времени они будут укореняться? Где-то 1,5-2 месяца. Главное не открывать их и не трогать. Поставить в тенек и поливать по мере высыхания. А когда можно будет пересаживать в открытый грунт? Они дадут ростки. И тогда будет понятно, что корни появились, и мы сможем пересадить их в грунт.
Оставим черенки в пластиковом домике. И вернемся ко взрослым кустам.
Как сделать уход за самшитом еще более простым?
Для этого обустроили такую грядку с отсыпкой. По кругу мы устанавливаем пластиковый бордюр. По привычке многие садоводы покупают рифленые бордюры зеленого цвета либо просто очень тоненькие и ставят их на высоте 10-15 см от земли. Это считается ошибочным. Лучше покупать такой бордюр с округлым краем, который устанавливается вровень с газоном. Тогда это упрощает уход за газоном и за цветником.
За такой бордюр с округлым краем-трубкой сейчас ратуют многие ландшафтные дизайнеры. Косить газон с ним гораздо проще. А у клумбы появляются четкие края. Кстати, яркие листочки самшита на фоне темной коры смотрятся еще эффектней.
Сколько мешков коры пошло на этот участок?
Примерно 10 мешков коры. На низ мы сыпем более мелкую фракцию, дальше средняя и сверху крупная.
Под корой уложен геотекстиль. Он и сорнякам не дает прорасти, и влагу удерживает.
Любят ли полив самшиты?
Да, особенно в жаркое время. Самшиты очень любят дождевание и обильный полив. Поливать по мере высыхания. А дождевать можно и каждый день.
Что любят самшиты?
Подкармливаем их в весеннее время удобрениями с большим содержанием азота. Если это делать летом или осенью, молодые приросты не успеют вызреть и могут замерзнуть зимой. То есть эти яркие салатовые приросты должны окрепнуть к зиме.
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За какие-то несколько лет обычный огород превратился в ботанический сад! Диковинок здесь очень много. Но начнем по порядку. Первыми на участке появились, конечно,...
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