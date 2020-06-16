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Акватории и пляжи под контролем ОСВОДа

16.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В жаркую погоду белорусы стремятся освежиться на водоемах. К купальному сезону в стране все готово. Прибрежные районы оборудованы знаками, указывающими на безопасные места для купания. А сотрудники ОСВОДа ежедневно работают на пляжах и регулярно выезжают на осмотр акватории. Дежурят на спасательных станциях медработники и водолазы. В этом сезоне более 10 человек были спасены в Минске и Минской области. Сотрудники ОСВОДа советуют уделять особое внимание детям на берегу - несовершеннолетние на пляжах всегда должны находиться под присмотром родителей.
 
Теги: Минск
 
 
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В жаркую погоду белорусы стремятся освежиться на водоемах. К купальному сезону в стране все готово. Прибрежные районы оборудованы знаками, указывающими на...
 
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