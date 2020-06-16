|
Акватории и пляжи под контролем ОСВОДа
16.06.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ жаркую погоду белорусы стремятся освежиться на водоемах. К купальному сезону в стране все готово. Прибрежные районы оборудованы знаками, указывающими на безопасные места для купания. А сотрудники ОСВОДа ежедневно работают на пляжах и регулярно выезжают на осмотр акватории. Дежурят на спасательных станциях медработники и водолазы. В этом сезоне более 10 человек были спасены в Минске и Минской области. Сотрудники ОСВОДа советуют уделять особое внимание детям на берегу - несовершеннолетние на пляжах всегда должны находиться под присмотром родителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жаркую погоду белорусы стремятся освежиться на водоемах. К купальному сезону в стране все готово. Прибрежные районы оборудованы знаками, указывающими на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)