Причиной взрыва при монтаже натяжных потолков в квартире в Дрогичине стала утечка газа

Источник материала: Tut.by

Причиной взрыва в квартире многоэтажного дома в Дрогичине, который прогремел 9 декабря прошлого года , стала неисправность в газовом оборудовании, сообщает «Кобринский вестник» .





Взрыв произошел при монтаже натяжного потолка с использованием газового нагревателя воздуха и баллона для сжиженных газов. Как показала экспертиза, в месте соединения газового редуктора со шлангом была утечка газа.

Расследование инцидента также показало, что пострадавших рабочих не ознакомили с руководством по эксплуатации газового нагревателя и правилами охраны труда. Кроме того, перед началом работ они не убедились в отсутствии утечки и использовали газовый баллон с истекшим сроком освидетельствования, а также видоизмененный газовый шланг длиной 4,7 м вместо заводского 1,5 м.

Директора частного предприятия, где работали пострадавшие, привлекли к ответственности за нарушение законодательства об охране труда.

Напомним, взрыв в пятиэтажке прогремел 9 декабря в квартире на втором этаже, где работники частного предприятия монтировали натяжной потолок.

Взрыв повредил 6 квартир, 2 лоджии, 4 оконных блока. Также был повреждена дверь тамбура на первом этаже.

Пострадали двое рабочих.