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Дожди и до +30°С ожидается в Беларуси 16 июня

16.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Дожди и до +30°С ожидается в Беларуси 16 июня
Дожди, грозы и до плюс 30 градусов ожидается в Беларуси 16 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы и сильные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 12 до 18 градусов тепла. Днем будет от 23 до 29 градусов выше нуля, в восточных районах местами до плюс 30.

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