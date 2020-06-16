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Дожди и до +30°С ожидается в Беларуси 16 июня
16.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Во вторник будет переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогнозируются грозы и сильные дожди. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 12 до 18 градусов тепла. Днем будет от 23 до 29 градусов выше нуля, в восточных районах местами до плюс 30.
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