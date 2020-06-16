«Давишь на себе вшей и думаешь: какой мрак» История Александра, который был бездомным

Источник материала: Tut.by

Когда мы готовили этот сюжет, более 10 человек отказались не анонимно разговаривать с нами. А Александр согласился. Сейчас ему 47 лет, он добрый семьянин, который работает строителем. Но почти 20 лет назад мужчина был бездомным алкоголиком, который отсидел 6 лет. Попробовал спиртное в 16, а там понеслось. По итогу пропил собственное жилье, так и начал бомжевать. Деньги доставал просто: сдавал бутылки или попрошайничал (вы удивитесь, сколько можно так заработать), найти еду было второстепенной задачей, главное — «вмазать». Дошло до того, что однажды Александр пил зеленку (на пузырьке было написано «10% спирта»). Это история про мужчину, который был на дне, справился и не побоялся об этом рассказать. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.



С Александром нас познакомил повар для бездомных Валерий . Помочь проекту «Помощь бездомным» вы можете здесь . Или же можете связаться с мужчиной напрямую по номеру +375 33 611 31 60.