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«Мне подарили возможность жить…» Евгению Космовичу вручен аппарат для терапии сна

16.06.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«Мне подарили возможность жить…» Евгению Космовичу вручен аппарат для терапии сна

Счастливым днем назвал 15 июня 68-летний Евгений Космович, житель поселка Новогородейский Несвижского района. В этот день у него, страдающего тяжелой формой апноэ, появился жизненно необходимый аппарат.

«Мне подарили возможность жить…» Евгению Космовичу вручен аппарат для терапии сна

— Дай бог здоровья губернатору области Александру Турчину. Куда я только не обращался со своей проблемой — в райисполком, профсоюзы, в общество Красного Креста, к министру здравоохранения. Везде только сочувствовали… А Александр Генрихович сказал: «К концу июня аппарат у вас будет». Получилось даже раньше. Я очень ему признателен за внимание, доброту и отзывчивость, — рассказал Евгений Константинович, когда мы переступили порог его дома.

Аппарат для терапии сна стоит несколько тысяч рублей.

«Мне подарили возможность жить…» Евгению Космовичу вручен аппарат для терапии сна

— Для меня, пенсионера, инвалида 2-й группы, это неподъемная сумма, — вздохнув, говорит Евгений Космович. — Врачи сказали, что без него могу умереть во сне. Так что, если вдуматься, мне сегодня подарили жизнь.

Автор этих строк стал свидетелем, как буквально за несколько минут было найдено жизненно необходимое для человека оптимальное решение. Прямо в ходе приема граждан, который проводился по телефону. Узнав о проблеме Евгения Космовича, обратившегося к нему за помощью, Александр Турчин спросил начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Наталью Боярскую, как помочь. Выяснилось, что, к сожалению, данный аппарат в перечень Минздрава не входит, и на законных основаниях купить его за бюджетные средства нельзя.

— С учетом того, что в области нуждаются в этом аппарате еще 8 человек, целесообразно выйти в Минздрав и правительство с предложением включить его в перечень жизненно необходимых, — ответила Наталья Боярская.

— Поступим так: вы готовите письмо-обоснование, а чтобы не терять время, я попрошу людей бизнеса помочь в рамках социально-экономического партнерства, — предложил Александр Турчин.

Компания «А-100» сразу откликнулась и приобрела  Евгению Космовичу аппарат для терапии сна. Член наблюдательного совета  Надежда Матвиенок с удовольствием вручила его хозяину дома.

«Мне подарили возможность жить…» Евгению Космовичу вручен аппарат для терапии сна

Евгений Константинович еще раз поблагодарил спонсора и лично руководителя Минщины Александра Турчина за неравнодушие к чужой беде, доброту и заботу.

Григорий Солонец

Фото: Екатерина Сейнова

Источник: www.mlyn.by

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Счастливым днем назвал 15 июня 68-летний Евгений Космович, житель поселка Новогородейский Несвижского района. В этот день у него, страдающего тяжелой
 
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