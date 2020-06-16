Белавиа возобновляет полеты в Стамбул

Источник материала: БT

Все пассажиры старше двух лет должны носить медицинские маски в аэропорту и на борту самолета. Люди, которым по медпоказаниям нельзя носить маску долгое время, могут использовать защитные щитки для лица. Бортовое питание для пассажиров предоставляется в порядке очередности для соблюдения дистанции между людьми, которые одновременно сняли маски.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите