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Белавиа возобновляет полеты в Стамбул

16.06.2020 10:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все пассажиры старше двух лет должны носить медицинские маски в аэропорту и на борту самолета. Люди, которым по медпоказаниям нельзя носить маску долгое время, могут использовать защитные щитки для лица. Бортовое питание для пассажиров предоставляется в порядке очередности для соблюдения дистанции между людьми, которые одновременно сняли маски.

инфо: БелТА

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Все пассажиры старше двух лет должны носить медицинские маски в аэропорту и на борту самолета. Люди, которым по медпоказаниям нельзя носить маску долгое время,...
 
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