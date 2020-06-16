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Белавиа возобновляет полеты в Стамбул
16.06.2020 10:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсе пассажиры старше двух лет должны носить медицинские маски в аэропорту и на борту самолета. Люди, которым по медпоказаниям нельзя носить маску долгое время, могут использовать защитные щитки для лица. Бортовое питание для пассажиров предоставляется в порядке очередности для соблюдения дистанции между людьми, которые одновременно сняли маски.
инфо: БелТА
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Все пассажиры старше двух лет должны носить медицинские маски в аэропорту и на борту самолета. Люди, которым по медпоказаниям нельзя носить маску долгое время,...
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