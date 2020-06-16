В Литве обеспокоены мором рыбы в Немане в Гродно. Там тоже взяли пробы воды в реке

Источник материала: Tut.by

Эксперты литовского Агентства по охране окружающей среды взяли пробы воды из Немана в районе Алитуса и Друскининкая. Это было сделано после того, как стало известно о массовой гибели рыб в реке в Гродно, сообщает литовский портал lrt.lt.



Фото: vk.com/fishinggrodnoregion

Советник министра окружающей среды Юстас Ясконис рассказал изданию, что экспертизу сделают в течение суток. Однако более расширенные результаты тестов будут готовы через несколько дней.

Пока в Литве не отмечается массовый мор рыбы, однако литовские специалисты обеспокоены ситуацией в Гродно.

Напомним, о гибели рыбы в Немане начали сообщать гродненские рыбаки в минувшую субботу. Специалисты природоохраны выехали на место, обследовали берега реки. Пока есть только предварительные причины произошедшего — низкий уровень кислорода в воде из-за жаркой погоды.