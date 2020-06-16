РОВД проводит мероприятия по предупреждению тяжких преступлений в быту

Источник материала: Радзiма

На территории Глусского района проходят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, совершаемых в отношении членов семьи.

На учете в отделении охраны правопорядка и профилактики Глусского РОВД в настоящее время состоит 85 жителей района, из них 7, которые привлекались к административной ответственности за правонарушения, совершенные по отношению к члену семьи.

По каждому факту семейного насилия сотрудниками милиции направляется информация в советы общественных пунктов охраны правопорядка по месту жительства скандалистов для проведения индивидуальной профилактической работы и оказания в отношении таковых общественного воздействия, если в семье проживают дети, информация о семейном насилии направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и отдел образования, спорта и туризма. Также потерпевшей стороны предлагается помощь в виде обращения на общенациональную горячую линию для лиц пострадавших от домашнего насилья в Беларуси 8-801-10G-8-801.

Одной из мер индивидуальной профилактики правонарушений является вынесение лицам, привлеченным к административной ответственности за совершение административных правонарушений в отношении члена семьи в соответствии со ст. 26 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» официального предупреждения. В случае повторного совершения административного правонарушения такие лица в соответствии со ст. 28 Закона ставятся на профилактический учет, а также на учет к врачу-наркологу. За 5 месяцев текущего года 19 «семейным скандалистам» были объявлены официальные предупреждения.

Следует*напомнить, что граждане, совершившие правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений подлежат административной ответственности по статье 9.1 чЛ КоАП Республики Беларусь (умышленное причинение телесного повреждения) — предусмотрен штраф в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест;

по статье 9.1 ч.2 КоАП Республики Беларусь нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления,

по статье 9.3. КоАП Республики Беларусь (оскорбление) — штрафные санкции составляют от четырех до двадцати базовых величин;

по статье 17.1. КоАП Республики Беларусь (мелкое хулиганство) — налагается штраф в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Когда насильственные действия совершаются над потерпевшим систематически, равно как и если они были совершены однажды, но рассчитаны на причинение особенно мучительной боли, физических или психических страданий своей жертве, виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности по статье 154 УК Республики Беларусь (истязание) за что предусмотрен арест на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Если истязание совершено в отношении заведомо для виновного беременной женщины, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении, судом может быть применено наказание в виде ограничения свободы на срок от одного года до трех лет или лишения свободы на срок от одного года до пяти лет.

В случаях, когда пострадавшее лицо ощущало реальную угрозу убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества, будет принято решение о привлечении виновного к уголовной ответственности по статье 186 УК Республики Беларусь, по которой предусмотрены наказания в виде штрафа, или исправительных работ на срок до одного года, или ареста на срок до шести месяцев.

Убедительная просьба ко всем гражданам, располагающим какой-либо информацией в отношении лиц, склонных к совершению каких-либо преступных деяний в быту, будь то соседи, родственники, а также в отношении лиц, допускающих на почве пьянства в семье скандалы, влекущие за собой причинение телесных повреждений и не имеющих желание обращаться в милицию, незамедлительно сообщать данную информацию непосредственно участковому инспектору милиции, в дежурную часть Глусского РОВД по тел. 41-161, либо по телефону 102.

От Вашего звонка может зависеть здоровье, а порой и жизнь другого человека.

Начальник отделения охраны правопорядка и профилактики Глусского РОВД Буклей Г. А.