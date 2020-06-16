В Кореличском лицее начался приём документов по специальности «торговое дело»

Источник материала: Полымя

В понедельник, пятнадцатого июня, стартовала приемная кампания в учреждения профессионального технического образования. Планируется, что учащимися лицеев и колледжей станут 29,7 тыс. человек.





Также в Минобразования отметили, что структура подготовки каждый год совершенствуется, чтобы гибко реагировать на изменяющуюся потребность региональных рынков труда. «В 2019 году планируется прекратить или приостановить прием по 157 невостребованным профессиям (в 2018 году – по 168) и открыть подготовку по 151 новой для отдельных учреждений профтехобразования профессии (в 2018 году – по 193)», – рассказали в пресс-центре.

Планируется начать подготовку аппаратчиков обработки стекловолокнистых материалов, аппаратчиков дубления (меховое производство), отделочников меховых шкурок, сборщиков изделий из пластмасс, операторов системы автоматизированного изготовления лекал. Такие специальности в белорусских лицеях и колледжах появятся впервые.

Что касается структуры приема, то она сохранит тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составят около 80%.

А что у нас?

В этом году Мирский государственный художественный профессионально-технический колледж готов принять в ряды первокурсников шестьдесят человек. Прием документов на уровень профессионально-технического образования осуществляется по следующим специальностям: 1) художественно-оформительские работы и дизайн интерьеров, декоративно-прикладное искусство и столярные, паркетные и стекольные работы, 2) декоративно-прикладное искусство и отделочные строительные работы. Срок обучения составляет три года, зачисление происходит по конкурсу среднего балла документа об образовании.

Для тех, кто захочет продолжить обучение и получить среднее специальное образование (специальность – промышленное и гражданское строительство, строительство и эксплуатация зданий и сооружений) прием документов начнется двадцатого июля.

Справка по телефону: 2-32-95 .

Кореличский государственный строительный профессиональный лицей в этом году увеличил план приема до семидесяти пяти человек. Так, получить профессионально-техническое образование отныне здесь можно по следующим специальностям: 1) техническая эксплуатация подъемно-транспортных средств, эксплуатация и ремонт автомобилей, 2) отделочные строительные работы, технология сварочных работ, 3) торговое дело.

– В целях развития региона в этом году впервые за долгое время нами открыт набор абитуриентов по специальности «торговое дело», – рассказывает директор УО «Кореличский государственный строительный профессиональный лицей» Геннадий Артюх. – После трехлетнего обучения ребята получат востребованную квалификацию контроллера-кассира 4 разряда, продавца 4 разряда.

Справка по телефонам: 7-49-64, 7-49-62.

Подготовила Виктория КОСТЮК