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На рынке «Ждановичи» был потоп. Посмотрите, что происходит, когда не справляется ливневка

16.06.2020 14:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После дождя рынок «Ждановичи» подтопило. Очевидцы присылают видео с огромными лужами по колено и фонтаном, бьющим из ливневки.


Фото: телеграм-канал «Инцидент.Минск»

Босые покупатели, фонтан из ливневки, продавцы, которые ушли в «укрытие». Рынок на Ждановичах затопило. Как говорят в администрации рынка, такое происходит уже не в первый раз. Проблема в городской ливневке Фрунзенского района, которая не справляется в дождь. Решение этого вопроса не в их компетенции, говорит администрация рынка.

 

Сейчас вода уже ушла, в администрации говорят, что пострадавших нет. Продавцы успели накрыть товар пленкой или оперативно собрать его.

 
Теги: Минск
 
 
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После дождя рынок «Ждановичи» подтопило. Очевидцы присылают видео с огромными лужами до колен и фонтаном, бьющим из ливневки, которая не справляется с напором...
 
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