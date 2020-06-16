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На рынке «Ждановичи» был потоп. Посмотрите, что происходит, когда не справляется ливневка
16.06.2020 14:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
После дождя рынок «Ждановичи» подтопило. Очевидцы присылают видео с огромными лужами по колено и фонтаном, бьющим из ливневки.
Босые покупатели, фонтан из ливневки, продавцы, которые ушли в «укрытие». Рынок на Ждановичах затопило. Как говорят в администрации рынка, такое происходит уже не в первый раз. Проблема в городской ливневке Фрунзенского района, которая не справляется в дождь. Решение этого вопроса не в их компетенции, говорит администрация рынка.
Сейчас вода уже ушла, в администрации говорят, что пострадавших нет. Продавцы успели накрыть товар пленкой или оперативно собрать его.
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После дождя рынок «Ждановичи» подтопило. Очевидцы присылают видео с огромными лужами до колен и фонтаном, бьющим из ливневки, которая не справляется с напором...
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