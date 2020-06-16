В Мядельском районе уничтожили гектар макового поля

Источник материала: Tut.by

В Мядельском районе на землях одного из сельхозпредприятий Мядельского района уничтожена плантация дикорастущего мака, сообщает Млын.by. Милиция считает дикорастущий мак наркосырьевой базой.



Фото: Млын.by

Плантацию общей площадью в 1 га обнаружили на берегу озера Баторино. Она была уничтожена спецтехникой. Общий вес мака составил около 950 килограммов.

Мак, напоминают в милиции, относится к наркосырьевой базе и запрещен в нашей стране.

За незаконное возделывание и культивацию этого растения предусмотрен штраф до 20 базовых величин.

А вот посев или выращивание растений, содержащих наркотические средства, влечет уже уголовную ответственность по статье 329 УК Беларуси.