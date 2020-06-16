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Литва вручит Беларуси ноту, в которой официально просит рассказать, был ли загрязнен Неман
16.06.2020 15:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литва вручит Беларуси ноту, в которой официально запросит информацию о причинах массового мора рыбы в Немане и была ли чем-либо загрязнена река. Об этом
Официальный запрос подготовили в литовском Министерстве окружающей среды, ноту передадут в МИД Литвы для отправки в Беларусь по дипломатическим каналам.
Накануне Агентство по охране окружающей среды соседней страны, получив информацию о массовом море рыбы около Гродно, взяло пробы воды из Немана около Алитуса и Друскининкая.
Первые результаты этих образцов показывают небольшое, но не критическое, снижение уровня кислорода в воде. Температура воды в реке — + 20−21°C, что, по мнению агентства, могло, в свою очередь, привести к снижению уровня кислорода в водоеме.
Другие результаты исследований будут получены в начале следующей недели.
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Литва вручит Беларуси ноту, в которой официально запросит информацию о причинах массового мора рыбы в Немане и была ли чем-либо загрязнена река.
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