В Гродно начали строить онкодиспансер. Первый корпус сдадут уже через год

Источник материала: Tut.by

В Гродно приступили к строительству онкодиспансера, который разместится на базе клинической больницы № 3 в Пышках. Уже начали возводить радиологический корпус, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: скрин с видео

Идея построить в Гродно онкодиспансер появилась еще семь лет назад. Гродненская область — единственный в Беларуси регион, где не было такого медучреждения. Например, чтобы пройти полноценную лучевую терапию, пациентов из Гродно сейчас направляют в Брестскую область или в Минский онкодиспансер.

— На учете в Гродненской области состоит более 32 тысяч пациентов, которые имеют диагноз «злокачественное образование». Ежегодно выявляется более 5,5 тысяч новых случаев. У одного и того же человека может быть сразу несколько заболеваний. Четверка основных заболеваний — это рак толстой кишки, рак предстательной железы, молочной железы и рак легких. Мы планировали в этом году проведение пилотного проекта по скринингу рентгеновской компьютерной томографии, но пока эта работа приостановлена, — рассказывает заместитель главного врача по онкологической помощи Гродненской университетской клиники Владимир Кеда.



Фото: скрин с видео

Строительные работы ведутся на территории в несколько гектаров.

Они пройдут в пять этапов.

В первую очередь начали возводить радиологический корпус, который планируют сдать в эксплуатацию уже в 2021 году. Здесь будет отделение лучевой диагностики, клинико-биологическая, микробиологическая и цитологическая лаборатории.

Вторая очередь — возведение хирургического комплекса. Строительство операционного блока и семиэтажного лечебного корпуса планируют завершить в 2022 году.

На третьем этапе начнется реконструкция зданий под поликлинику, рассчитанную на 300 посещений в смену.

Рядом с поликлиникой построят еще два корпуса. Запроектирован также патологоанатомический корпус. В нем разместятся не только специализированные помещения, но и ритуальный зал.

Финансирование проекта в основном осуществляется из средств республиканского бюджета. 25 миллионов долларов на строительство онкодиспансера выделил Банк развития, примерно столько же обещает перечислить и Кувейт. Общая же стоимость проекта — более 100 миллионов долларов.

Полностью ввести в эксплуатацию онкодиспансер должны в 2025 году.