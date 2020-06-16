ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродно начали строить онкодиспансер. Первый корпус сдадут уже через год

16.06.2020 15:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно приступили к строительству онкодиспансера, который разместится на базе клинической больницы № 3 в Пышках. Уже начали возводить радиологический корпус, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: скрин с видео

Идея построить в Гродно онкодиспансер появилась еще семь лет назад. Гродненская область — единственный в Беларуси регион, где не было такого медучреждения. Например, чтобы пройти полноценную лучевую терапию, пациентов из Гродно сейчас направляют в Брестскую область или в Минский онкодиспансер.

— На учете в Гродненской области состоит более 32 тысяч пациентов, которые имеют диагноз «злокачественное образование». Ежегодно выявляется более 5,5 тысяч новых случаев. У одного и того же человека может быть сразу несколько заболеваний. Четверка основных заболеваний — это рак толстой кишки, рак предстательной железы, молочной железы и рак легких. Мы планировали в этом году проведение пилотного проекта по скринингу рентгеновской компьютерной томографии, но пока эта работа приостановлена, — рассказывает заместитель главного врача по онкологической помощи Гродненской университетской клиники Владимир Кеда.


Фото: скрин с видео

Строительные работы ведутся на территории в несколько гектаров.

Они пройдут в пять этапов.

В первую очередь начали возводить радиологический корпус, который планируют сдать в эксплуатацию уже в 2021 году. Здесь будет отделение лучевой диагностики, клинико-биологическая, микробиологическая и цитологическая лаборатории.

Вторая очередь — возведение хирургического комплекса. Строительство операционного блока и семиэтажного лечебного корпуса планируют завершить в 2022 году.

На третьем этапе начнется реконструкция зданий под поликлинику, рассчитанную на 300 посещений в смену.

Рядом с поликлиникой построят еще два корпуса. Запроектирован также патологоанатомический корпус. В нем разместятся не только специализированные помещения, но и ритуальный зал.

Финансирование проекта в основном осуществляется из средств республиканского бюджета. 25 миллионов долларов на строительство онкодиспансера выделил Банк развития, примерно столько же обещает перечислить и Кувейт. Общая же стоимость проекта — более 100 миллионов долларов.

Полностью ввести в эксплуатацию онкодиспансер должны в 2025 году.

Читайте также

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
«Разам са студэнцкіх гадоў». У віцебскай інфекцыёнцы з розніцай у два тыдні памерлі муж і жонка, дактары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика