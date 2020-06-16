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Прогноз погоды на 17 июня
16.06.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси погодные условия будет определять теплая воздушная масса, по юго-западу республики скажется влияние атмосферного фронта. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Оранжевый уровень опасности. В дневные часы 17 июня (среда) во многих районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С. Днем по юго-западу республики ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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Синоптическая ситуация в Беларуси погодные условия будет определять теплая воздушная масса, по юго-западу республики скажется влияние атмосферного фронта....
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