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Прогноз погоды на 17 июня

16.06.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси погодные условия будет определять теплая воздушная масса, по юго-западу республики скажется влияние атмосферного фронта. Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Оранжевый уровень опасности. В дневные часы 17 июня (среда) во многих районах страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С. Днем по юго-западу республики ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси погодные условия будет определять теплая воздушная масса, по юго-западу республики скажется влияние атмосферного фронта....
 
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