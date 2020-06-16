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Сотрудникам хозяйства в Кировском районе якобы продавали телят, которые на самом деле пали
16.06.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями возбудили в отношении главного зоотехника хозяйства в Кировском районе. Прокуратуру после проверки насторожило то, что сотрудникам фермы продали слишком много телят живым весом,
Прокуратура проверяла сельхозорганизации Кировского районе в марте-апреле 2020 года. И на одном из них по документам проходило, что одна ферма продала населению достаточно много телят живым весом. Начали проверять, в чем дело.
Выяснилось, что на ферме в 2019 году был падеж 54 голов скота, и это попытались скрыть. Подозреваемая — главный зоотехник — создала видимость прироста телят по документам. Она представляла в бухгалтерию фиктивные заявления от своего имени и работников фермы о продаже им в счет зарплаты за наличные телят, которые фактически пали и были утилизированы. Из зарплат работников поэтому необоснованно удержали 2,7 тыс. рублей.
Все липовые цифры в итоге оказались в отчете, который передали в Национальный статистический комитет, и в итоге исказили данные государственной статистической отчетности.
Дело еще расследуют.
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Падеж скота хотела скрыть главный зоотехник - ее подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.
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