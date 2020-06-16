Сотрудникам хозяйства в Кировском районе якобы продавали телят, которые на самом деле пали

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями возбудили в отношении главного зоотехника хозяйства в Кировском районе. Прокуратуру после проверки насторожило то, что сотрудникам фермы продали слишком много телят живым весом, сообщается на сайте ведомства. Оказалось, что на ферме был падеж скота, который таким образом пытались скрыть.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Прокуратура проверяла сельхозорганизации Кировского районе в марте-апреле 2020 года. И на одном из них по документам проходило, что одна ферма продала населению достаточно много телят живым весом. Начали проверять, в чем дело.

Выяснилось, что на ферме в 2019 году был падеж 54 голов скота, и это попытались скрыть. Подозреваемая — главный зоотехник — создала видимость прироста телят по документам. Она представляла в бухгалтерию фиктивные заявления от своего имени и работников фермы о продаже им в счет зарплаты за наличные телят, которые фактически пали и были утилизированы. Из зарплат работников поэтому необоснованно удержали 2,7 тыс. рублей.

Все липовые цифры в итоге оказались в отчете, который передали в Национальный статистический комитет, и в итоге исказили данные государственной статистической отчетности.

Дело еще расследуют.