В Беларуси изменятся правила трудоустройства граждан из Украины

Источник материала: Полесская правда



Украинцы смогут работать только при наличии национального паспорта нового образца. По информации начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Инны Студеничник, с 1 сентября 2020 года принимать на работу граждан страны-соседки в Беларуси будут по новым правилам. Изменения связаны с принятым в Украине постановлением № 362 «О временном приостановлении действия Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан». Согласно документу, украинский паспорт старого образца, заполненный вручную, будет исключен в качестве документа для въезда, следования транзитом и нахождения на территории нашей страны. Поэтому получить специальное разрешение на занятие трудовой деятельностью в Беларуси граждане Украины смогут лишь по паспорту нового образца.

– Ранее выданные специальные разрешения, оформленные на основании внутреннего паспорта гражданина Украины, еще будут действительны, но лишь до окончания их срока действия, – отметила Инна Студеничник.

В миграционной службе также добавили, что на данный момент спецразрешение все еще может быть оформлено по внутреннему паспорту гражданина Украины сроком на 1 год, но разрешение на временное проживание на основании указанного документа выдается только до 1 сентября 2020 года. С этой даты выдача либо однократное продление специальных разрешений для граждан Украины возможны лишь по новым паспортам.