«Персонал объектов стал более расслабленным». Меры по санэпидрежиму в Минске усилят

Источник материала: Tut.by

Местные власти ужесточат меры по соблюдению санэпидрежима на рынках и в магазинах. Подробности сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С апреля в Минске обследовали 6,3 тысячи магазинов, 550 кафе, баров и ресторанов, 480 объектов бытового обслуживания. В 90% случаев меры по соблюдению санэпидрежима выполняются. Но некоторые правилами пренебрегают. В основном это «приспущенные маски», отсутствие перчаток и несоблюдение социальных дистанций.

Начальник главного управления торговли и услуг Нина Емельянова, говорит, что не все сотрудники сферы обслуживания четко следуют предписанным правилам.

— Зачастую маски у продавцов находятся на подбородке или висят на ухе, перчатки лежат рядом с кассовым аппаратом, а не надеты на руки. Парикмахеры обслуживают посетителей без средств защиты. По наблюдениям, персонал объектов стал более расслабленным, чем в предыдущий месяц. Эту ситуацию нужно исправлять, поэтому меры реагирования будут усилены.

По словам Емельяновой, в ближайшие выходные дни соответствующие службы проинспектируют столичные рынки.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что работать в сфере обслуживания без маски нельзя, это является нарушением санитарных правил и норм. Вопрос контроля за соблюдением норм — в компетенции центров гигиены и эпидемиологии, Минздрава. Штраф за нарушение выписывают по статье 16.8 КоАП (для юрлица — это до 500 базовых величин).