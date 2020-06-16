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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шарообразные туи, лиственницы и можжевельник появились на Партизанском проспекте Продолжается озеленение города. Например, на Партизанском проспекте у одного из столичных универмагов высадили декоративные формы кустов. Шарообразные туи,...

Продолжается озеленение города. Например, на Партизанском проспекте у одного из столичных универмагов высадили декоративные формы кустов. Шарообразные туи, лиственницы, можжевельник. Появились они в рамках сотрудничества столичных озеленителей и представителей бизнеса. Фигурные образы растения получили еще до высадки - на это потребовалось около 10 лет. Всего в Заводском районе столицы недавно высадили 8 десятков деревьев и кустов.