«Конечно, не 900 тысяч, но это был наш запас». Мама задержанного с Тихановским - об обысках, джипах и жизни

Источник материала: Tut.by

Правозащитники лишенного регистрации в Беларуси центра «Весна» поговорили с мамой задержанного вместе с Сергеем Тихановским в Гродно Александра Арановича — Галиной Ивановной. Кто такой Александр, как он попал в команду «Страна для жизни», как восприняла это семья, как в их доме проходили обыски — все в этом материале.





Кто такой Александр Аранович?

Александр Аранович — член команды «Страна для жизни» — был водителем автодома. Ему 38 лет, есть дети. Живет в небольшом городке Минской области Старые Дороги. Закончил Бобруйское училище олимпийского резерва, до 2015 года был индивидуальным предпринимателем, занимался грузоперевозками. Ездил на заработки в Россию, до репрессий работал водителем.

Александр Аранович входит в команду YouTube-канала «Страна для жизни» блогера Сергея Тихановского, которая ездила по регионам Беларуси на брендированном автодоме.

Впервые про Александра Арановича стала известно 5 мая, когда в Могилеве, куда команда приехала на встречу с подписчиками, сотрудники милиции пытались их задержать. Тогда автодом остановили сотрудники ГАИ и попытались задержать его водителя, но люди обступили его со всех сторон и не подпустили к нему силовиков. В итоге та встреча прошла без задержаний.

Однако на следующий день команда «Страна для жизни» — Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Александр Аранович, Артем Саков — была задержана .

8 мая могилевский суд осудил их за организацию и участие в несанкционированном митинге «с публичным обсуждением власти» по статье 23.34 КоАП. Вину они не признали, но суд всех отправил на «сутки». Александра Арановича тогда осудили на 6 суток, которые он отбыл в могилевском изоляторе временного содержания.

«Мне позвонил следователь и сказал, что сын задержан»

Мама Александра Галина Ивановна не знает, как ее сын познакомился с Сергеем Тихановским. Родные узнали о том, что Александр входит в команду «Страны для жизни» только после задержаний в Могилеве.

«Я узнала про все, когда они уже ехали из Могилева. Он, когда уезжал, никому ничего не сказал. Возможно, он боялся расстроить нас. Спустя некоторое время я только узнала, что в интернете есть стрим из Могилева, где их задерживают. Я зашла на ютуб-канал „Страна для жизни“ и узнала про все. Про суд в Могилеве я тоже узнала из интернета», — рассказывает мама Александра.

Галина Ивановна — индивидуальная предпринимательница, занимается транспортными перевозками. Раньше она работала с сыном, он был у нее водителем. Последний, с кем сотрудничал Александр, — местный колхоз. Арановичи оказывали ему транспортные услуги по перевозке кормов.

«Но, когда пришло время рассчитываться, начались проблемы с выплатами, задержки с деньгами. А ему надо было семью кормить, он переживал», — рассуждает мама Александра о том, как он. возможно, стал частью команды Тихановского.

Ранее, рассказывает женщина, Александр никогда не занимался политической деятельностью и активизмом.

Второй раз Александра Арановича задержали 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидатки в президенты Светланы Тихановской. Тогда сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер Сергей Тихановский и еще как минимум 15 человек, принимавших участие в пикете.

Вначале было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК. Однако через 10 суток семерым участникам мероприятия было предъявлено обвинение по ст. 342 УК — в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях.

Задержание Александра в Гродно, можно сказать, произошло на глазах Галины Ивановны:

«Я смотрела прямую трансляцию „Страны для жизни“ и видела, как их задерживали. Потом я не знала, что они и где. Через несколько дней после задержания мне позвонил следователь и сказал, что ваш сын задержан. А дней через десять уже пришло письмо из Следственного комитета, что Саша заключен под стражу. Хотя письмо датировано первым числом, пришло оно намного позже».





9 июня правозащитное сообщество Беларуси признало семерых обвиняемых по статье 342 УК политическими заключенными и потребовало их немедленного освобождения. Среди них — Александр Аранович.

«Ивановна, спасибо за сына!»

«Что говорят в Старых Дорогах? Я даже не знаю. Сейчас такое время [эпидемиологическая ситуация], что я ни с кем не общаюсь и никуда не хожу. Мне кажется, что если „закрывают“ человека, то у людей сразу складывается такое впечатление, что он преступник. Особенно в таком маленьком городке. Мне почему-то так кажется. Но недавно ко мне пришел знакомый предприниматель-дальнобойщик и сказал: „Ивановна, спасибо за сына!“ Он оставил десять тысяч российских рублей и попросил передать их детям Саши.

Вообще про Сашу можно сказать, что надежнее товарища и друга на сегодняшний день не найти. Его друзья говорили, что Саша всегда придет на помощь, в какое время суток бы к нему не обратились. Он по характеру честный и справедливый».





После задержаний 29 мая на пикете в Гродно у фигурантов дела и их семей прошли обыски, а у некоторых — несколько.

Обыск в доме семьи Александра Арановича проходил два раза с перерывом в один день. Галина Ивановна рассказывает, что на обысках не было проблем со стороны тех, кто проводил обыск, относились уважительно.

«Работали следователи из Минска, не местные. На первый обыск приехало три человека, на второй — уже пять. И по времени второй обыск проходил на два часа больше.

На первый обыск они привезли каких-то неизвестных понятых. Сказали, что это местные, но я их не знала. Следователь предложил подписать постановление на обыск, но я отказалась это делать с такими понятыми. Сказала им: „Может, вы и нормальные люди, но после того, что они сделали с Сашей и другими, я уже никому не верю“. И я вызвала свою знакомую, чтобы она выступила в качестве понятой. Следователь был в ступоре. Он просто не ожидал такой моей реакции. А мне что, мне бояться нечего, у меня тут ничего запрещенного нет.

А уже во второй обыск они привели действительно местных понятых, мы их знаем. Во время второго обыска под моим пристальным вниманием был только один человек, который производил обыск. Один выходил на улицу, другой в сарае с понятым был. Я боялась, чтобы ничего не подбросили.

В результате обыска у нас забрали системный блок компьютера и накопленные деньги. Конечно, не 900 тысяч долларов, но это был наш семейный запас. У меня другой сын еще учится на платном отделении, поэтому я теперь вынуждена занимать деньги у знакомых.

Для работы мне нужен компьютер: там документы, бухгалтерия, клиент-банк. Поэтому работа сейчас вообще стала», — рассказала Галина Ивановна.

«Крутые на джипах»

Выступая на МТЗ, Александр Лукашенко рассказал о том, что Тихановский и его «крутые на джипах» оскорбили милиционера. Галина Ивановна говорит, что это выражение президента, скорее всего, касалось непосредственно ее сына:

«Да, действительно у Саши есть джип. Только правда в том, что джипу этому уже лет двадцать, цена — не более восьми тысяч долларов. Крутые?»

Александр Аранович, как и другие фигуранты уголовного « дела Тихановского », находится сейчас в СИЗО № 1 в Минске.

«Мы один раз ездили в Минск и передали Сашу передачу на 30 килограммов. На нее сложились Сашины друзья, человек шесть помогли. Недавно делала ему еще почтовый денежный перевод. Он курит, на сигареты надо ему. Писем мы от него еще не получили».