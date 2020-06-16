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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Порывистый ветер и ливни. Стихия сегодня накрыла столицу Сильные дожди привели к подтоплениям. Так, из-за этого движение транспорта было осложнено в микрорайоне Каменная Горка. Затопило и территорию рынка "Ждановичи"....

Сильные дожди привели к подтоплениям. Так, из-за этого движение транспорта было осложнено в микрорайоне Каменная Горка.Затопило и территорию рынка "Ждановичи". Там вода поднялась примерно на полметра. При этом осадки сопровождали и грозы. По прогнозам синоптиков, такая погода может сохраниться до конца дня. Сотрудники МЧС напоминают, как вести себя во время грозы. Особенно, когда сложные условия погоды застали в местах отдыха у воды.Между тем, неустойчивую погоду прогнозируют и завтра. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей, гроз и шквалистого ветра. При этом будет жарко - днем в столице до 28 со знаком плюс.