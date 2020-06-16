Лицеист в Гомеле поджег себя ради хайпа. Милиция оценила старания

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 17-летний парень поджег на себе одежду и нырнул в воду. Он объяснил это желанием прославиться, в милиции на это отреагировали протоколом за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба МВД.

8 июня в одной из соцсетей появился видеоролик — парень в горящей одежде бросается в водоем. Оказалось, видео снято в Гомеле.

17-летний лицеист решил прославиться: он купил бензин, взял дома старые вещи и отправился на городской пляж вместе с товарищем, который должен был снимать все на видео. На пляже парень переоделся в старые вещи, облился бензином и поджег себя. Однако попытка оказалась неудачной — огонь погас до того, как парень добежал до воды.

Как отметили в милиции, видео удалось снять только с пятого раза.

В отношении лицеиста милиция составила административный протокол за мелкое хулиганство. Документ рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.

Напомним, это не первый подобный случай в Гомеле. В июле 2017 года произошла практически аналогичная история — несовершеннолетний блогер поджег себя и бросился в городской фонтан. С подростком провели беседу, а родителям пришлось заплатить штраф за мелкое хулиганство.