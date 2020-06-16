|
Лицеист в Гомеле поджег себя ради хайпа. Милиция оценила старания
16.06.2020 18:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле 17-летний парень поджег на себе одежду и нырнул в воду. Он объяснил это желанием прославиться, в милиции на это отреагировали протоколом за мелкое хулиганство,
8 июня в одной из соцсетей появился видеоролик — парень в горящей одежде бросается в водоем. Оказалось, видео снято в Гомеле.
17-летний лицеист решил прославиться: он купил бензин, взял дома старые вещи и отправился на городской пляж вместе с товарищем, который должен был снимать все на видео. На пляже парень переоделся в старые вещи, облился бензином и поджег себя. Однако попытка оказалась неудачной — огонь погас до того, как парень добежал до воды.
Как отметили в милиции, видео удалось снять только с пятого раза.
В отношении лицеиста милиция составила административный протокол за мелкое хулиганство. Документ рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних.
Напомним, это не первый подобный случай в Гомеле. В июле 2017 года произошла практически аналогичная история — несовершеннолетний блогер
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пляже парень переоделся в старые вещи, облился бензином и поджег себя. Однако попытка оказалась неудачной - огонь погас до того, как парень добежал до воды. Как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)