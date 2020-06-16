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«При мне эта станция закрыта не будет!» Александр Лукашенко - о БелАЭС
16.06.2020 18:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посещая Гродно, Александр Лукашенко прокомментировал БелАЭС: «При мне эта станция закрыта не будет».
— Запуск БелАЭС также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии. Это общий вопрос Гродненского облисполкома и правительства. <…> Для меня вопрос безопасности [АЭС], как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем — увидим. Большое видится на расстоянии. Никто ее не закроет, это игра на чувствах людей, это чтобы, знаете, понравиться где-то на площади. Я вам говорю честно, при мне эта станция закрыта не будет, — процитировал Лукашенко
При этом президент задал вопрос: «Скажите, а в чем опасность?».
— Игналина — рядом. Да, ее закрыли, но не факт, что ее кто-то не откроет, — приводит слова Александра Лукашенко
Президент уверен, что «нас атакуют, потому что мы будем конкуренты в производстве того товара, которого в Евросоюзе предостаточно».
— Они же прекрасно понимают, что наша электрическая энергия будет продаваться как минимум в Литве, Латвии и Эстонии. И это не главное. Мы сделаем и мы начали делать дешевую электрическую энергию для наших людей. Это чистая экология, это самые безопасные — МАГАТЭ это признает — реакторы, которые мы там устанавливаем.
По словам Лукашенко, именно он заставил поменять корпус реактора, который
— Жесточайший контроль. Привезли реактор, начали поднимать, поцарапали корпус, говорят: «Ну это ничего страшного». Так, знаете по-русски. «Давайте устанавливать». Говорю: «Нет, новый везите». Привезли новый. А этот, говорю, забирайте.
Напомним, в начале июня Александр Лукашенко
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Посещая Гродно, Александр Лукашенко прокомментировал БелАЭС: «При мне эта станция закрыта не будет».
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