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Ливень затопил открытый рынок “Ждановичи” в Минске

16.06.2020 20:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Затопило ливнем и открытый рынок “Ждановичи” в Минске. В  Сеть попала съемка очевидцев. Воды было так много, что автомобили с трудом передвигались по дороге,  а шел дождь всего 10 минут. В пик потопа вода поднялась примерно до колена. Непогода пришла и в Борисов. Сильный дождь подтопил улицы и дворы. Местные жители сообщали об отключении света, интернета и водоснабжения. Ремонтные бригады оперативно устранили неполадки.
 
Теги: Минск
 
 
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Затопило ливнем и открытый рынок “Ждановичи” в Минске. В  Сеть попала съемка очевидцев. Воды было так много, что автомобили с трудом передвигались по дороге,  а...
 
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