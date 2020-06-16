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Ливень затопил открытый рынок “Ждановичи” в Минске
16.06.2020 20:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗатопило ливнем и открытый рынок “Ждановичи” в Минске. В Сеть попала съемка очевидцев. Воды было так много, что автомобили с трудом передвигались по дороге, а шел дождь всего 10 минут. В пик потопа вода поднялась примерно до колена. Непогода пришла и в Борисов. Сильный дождь подтопил улицы и дворы. Местные жители сообщали об отключении света, интернета и водоснабжения. Ремонтные бригады оперативно устранили неполадки.
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Затопило ливнем и открытый рынок “Ждановичи” в Минске. В Сеть попала съемка очевидцев. Воды было так много, что автомобили с трудом передвигались по дороге, а...
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