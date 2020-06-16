Аэропорты в Киеве и Львове не возобновили прием международных рейсов. «Белавиа» тоже не полетела

Источник материала: Tut.by

«Белавиа» летает в Борисполь, Одессу и Харьков. В «Киев» (Жуляны) и Львов рейсы отменены.

Как сообщалось ранее, с 15 июня «Белавиа» должна была возобновить полеты в Киев и Одессу.

— В другие дни в расписании появятся еще Львов и Харьков, — сообщали в компании.

Однако аэропорты «Киев» (Жуляны) и Львов не возобновили 15 июня прием регулярных международных рейсов из-за карантинных ограничений.

Киевский аэропорт должен был принять самолет «Белавиа» из Минска ночью 15 июня, однако рейс был отменен. Также не состоятся запланированные перелеты Wizz Air 16 июня, сообщает сайт avianews.com .

Тем не менее остальные рейсы в Украину «Белавиа» выполняет.

— У нас есть разрешения по выполнению рейсов во все аэропорты Украины от Госавиаслужбы. На данный момент мы летаем в Борисполь, Одессу и Харьков. Тем не менее местные власти ввели ограничения выполнение международных полетов из/в Жулян и Львова. Надеемся на возобновление полетов из этих аэропортов в ближайшие дни, — сообщили в пресс-службе компании.