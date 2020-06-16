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Аэропорты в Киеве и Львове не возобновили прием международных рейсов. «Белавиа» тоже не полетела
16.06.2020 19:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белавиа» летает в Борисполь, Одессу и Харьков. В «Киев» (Жуляны) и Львов рейсы отменены.
Как сообщалось ранее, с 15 июня «Белавиа» должна была
— В другие дни в расписании появятся еще Львов и Харьков, — сообщали в компании.
Однако аэропорты «Киев» (Жуляны) и Львов не возобновили 15 июня прием регулярных международных рейсов из-за карантинных ограничений.
Киевский аэропорт должен был принять самолет «Белавиа» из Минска ночью 15 июня, однако рейс был отменен. Также не состоятся запланированные перелеты Wizz Air 16 июня, сообщает сайт
Тем не менее остальные рейсы в Украину «Белавиа» выполняет.
— У нас есть разрешения по выполнению рейсов во все аэропорты Украины от Госавиаслужбы. На данный момент мы летаем в Борисполь, Одессу и Харьков. Тем не менее местные власти ввели ограничения выполнение международных полетов из/в Жулян и Львова. Надеемся на возобновление полетов из этих аэропортов в ближайшие дни, — сообщили в пресс-службе компании.
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«Белавиа» летает в Борисполь, Одессу и Харьков. В «Киев» (Жуляны) и Львов рейсы отменены.
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