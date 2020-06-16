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Новый цех по производству противоопухолевых лекарств появится на предприятии "Белмедпрепараты".

16.06.2020 20:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Его открытие планируют в следующем году. Новая линия позволит ежегодно выпускать около двух с половиной миллионов таблеток для борьбы с онкологией. Проект уже на завершающем этапе, и сегодня посмотреть на новый цех приехал вице-премьер Игорь Петришенко. Он отметил, что после запуска производства на Белмедпрепаратах наша страна сможет практически полностью закрыть потребности внутреннего рынка в противоопухолевых лекарствах.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Мы активно ведем работу по дооснащению и  модернизации тех производств, которые имеются, чтобы мы производили именно востребованные медпрепараты, которые сейчас нужны практикующей медицине. Мы сейчас видели: этот цех может использоваться не только в сфере онкологических заболеваний, но и трансплантологии. Это совместимые препараты, которые выпускаются, исходя из возможностей этого оборудования". 

География поставок Белмедпрепаратов включает 24 страны. Это и страны СНГ, и дальнее зарубежье. Основные рынки сбыта - Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан и Вьетнам.

 
 
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Его открытие планируют в следующем году. Новая линия позволит ежегодно выпускать около двух с половиной миллионов таблеток для борьбы с онкологией. Проект уже на...
 
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