Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый цех по производству противоопухолевых лекарств появится на предприятии "Белмедпрепараты". Его открытие планируют в следующем году. Новая линия позволит ежегодно выпускать около двух с половиной миллионов таблеток для борьбы с онкологией. Проект уже на...

Его открытие планируют в следующем году. Новая линия позволит ежегодно выпускать около двух с половиной миллионов таблеток для борьбы с онкологией. Проект уже на завершающем этапе, и сегодня посмотреть на новый цех приехал вице-премьер Игорь Петришенко. Он отметил, что после запуска производства на Белмедпрепаратах наша страна сможет практически полностью закрыть потребности внутреннего рынка в противоопухолевых лекарствах.География поставок Белмедпрепаратов включает 24 страны. Это и страны СНГ, и дальнее зарубежье. Основные рынки сбыта - Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан и Вьетнам.