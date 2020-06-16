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"Обратная связь". Обращения граждан в Слуцке

16.06.2020 22:11 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поездки Президента по регионам - это возможность увидеть объективную картину: чем живут люди и какие проблемы волнуют. На это ориентирует Глава государства  и всю вертикаль власти. Внимательное отношение к населению. Так, среди недавних поставленных задач - не допустить необоснованного увольнения и прозрачное выделение земельных участков населению. Эти вопросы среди прочих  строго контролирует Администрация Президента. Об этом в том числе сегодня шла речь и в Слуцке  на личном приеме  первого заместителя главы Администрации Президента. На встречу записалось рекордное количество людей - более полусотни. Общение длилось несколько часов. Каждого  услышали, по некоторым вопросам решения принимали прямо на месте. Какие проблемы уже решены, а какие все еще остаются открытыми,  расскажет Надежда Сербиненко в рубрике "Обратная связь".
 

Обращения граждан в Слуцке: ЖКХ, строительство, земельные споры 


Темы обращений самые разные. Начиная от претензий к работе ЖКХ, вопросов по линии льготного строительства, различных земельных споров, и до работы транспорта. Среди озвученных вопросов от граждан есть и обращения по необоснованным увольнениям. Как раз этому вопросу сейчас уделяется особое внимание со стороны Администрации Президента.

Предложения по улучшению городской инфраструктуры Слуцка


Кстати, на подобные приемы приходят люди не только с личными неурядицами, но и с предложениями по улучшению городской инфраструктуры.

Один из вопросов, который был озвучен во время приема граждан в Слуцке, касался судьбы вот этого здания из красного кирпича на улице Ленина. Корпус бывшего коммерческого училища 1914 года постройки имеет статус историко-культурной ценности. Сейчас здание законсеривировано, но, по мнению местных жителей, вполне могло бы стать новой достопримечательностью Слуцка. 

Предложения по улучшению городской инфраструктуры Слуцка 


С предложением  вдохнуть в аутентичное строение  новую жизнь пришла Вероника Кондратович. Коренная случчанка предлагает на месте училища создать город в городе - со своим учебным заведением, музеем и кафе. Главный вопрос - поиск инвесторов.

Обращение на горячую линию АТН из Червенского района 


А это обращение поступило уже на горячую линию АТН. Наша съемочная группа выехала в Червенский район, в городской поселок Смиловичи, чтобы разобраться в непростой ситуации.

Жители улицы с оптимистичным названием  Новоселов  бьют тревогу. Пять лет назад владельцы участков тогда еще строящейся улицы собрали деньги на строительство дороги. Выбрали бюджетный вариант - подсыпали асфальтогранулят. Но он не выдерживает потока строительной техники, которая недавно появилась в их микрорайоне. 

Александр Исаков, житель г.п. Смиловичи: "Дорожное покрытие когда-то было сделано за счет жителей. Мы видим, что и въезд в ужасном состоянии находится. Мы и выехать не можем, здесь стоит такой шум, такая вибрация, мы не знаем, что там делается, но уже начали трескаться фасады домов".

Претензии жильцов к строительной организации. Дело в том, что сейчас закладывается соседняя улица, там проводят коммуникации. И по дороге "новоселов" уже которую неделю курсирует большегрузная техника.

Работы на соседней улице выполняет филиал Минскпромстроя. Подрядчики проблему не отрицают.

Олег Урбанович, замдиректора СУ № 71 ОАО "Минскпромстрой": "Строители всегда, чтобы сделать что-то во благо человечества, кому-то мешают своей работой. Если какое-то покрытие повреждено,  мы его восстановим. Думаю, с заказчиком этот вопрос решится".

Чистая вода для целой улицы 


А вот проблему  с качеством воды  жители Кировска наконец смогли решить. Но только после многочисленных обращений и писем.

Галина Русецкая, жительница г. Кировска: "Вода раньше была очень плохая и на вкус, и на цвет, и на запах. Нельзя было не только в пищу употреблять, но и для элементарных бытовых нужд использовать тоже было невозможно. Рыжая на цвет, на запах неприятная".

Жительница многоэтажки на окраине Кировска Галина Русецкая переживала не только за свое здоровье. Даже попугаю Тоше пить давали только предварительно очищенную воду. Недавно в это мутное дело все-таки пробился луч света.

Сергей Мартюченко, замдиректора кировского УКП "Жилкомхоз": "Поставлял воду колхоз "Рассвет", здесь шел его водопровод. После обращения граждан в исполком по поводу этой воды мы подключили к городскому водопроводу. Вода стала питьевого качества".

Некоторые вопросы от жителей Слуцка будут решены в течение нескольких дней 


Если вода в Кировске теперь чистая, то за ситуацией с разбитой дорогой в Смиловичах  мы будем следить и дальше. И насколько быстро будут выполнены обещания, покажем в "Панораме". А вот решения по некоторым сегодняшним вопросам от жителей Слуцкого района будут приняты в течение нескольких дней. Содействие окажет Миноблисполком. Ряд вопросов требует оперативного выезда специалистов на место, что и будет сделано в ближайшее время. 

 
 
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Поездки Президента по регионам - это возможность увидеть объективную картину: чем живут люди и какие проблемы волнуют. На это ориентирует Глава государства  и всю...
 
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