Источник материала: БT

Обращения граждан в Слуцке: ЖКХ, строительство, земельные споры

Предложения по улучшению городской инфраструктуры Слуцка

Предложения по улучшению городской инфраструктуры Слуцка

Обращение на горячую линию АТН из Червенского района

Чистая вода для целой улицы

Некоторые вопросы от жителей Слуцка будут решены в течение нескольких дней

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Обратная связь". Обращения граждан в Слуцке Поездки Президента по регионам - это возможность увидеть объективную картину: чем живут люди и какие проблемы волнуют. На это ориентирует Глава государства и всю...

Поездки Президента по регионам - это возможность увидеть объективную картину: чем живут люди и какие проблемы волнуют. На это ориентирует Глава государства и всю вертикаль власти. Внимательное отношение к населению. Так, среди недавних поставленных задач - не допустить необоснованного увольнения и прозрачное выделение земельных участков населению. Эти вопросы среди прочих строго контролирует Администрация Президента. Об этом в том числе сегодня шла речь и в Слуцке на личном приеме первого заместителя главы Администрации Президента. На встречу записалось рекордное количество людей - более полусотни. Общение длилось несколько часов. Каждого услышали, по некоторым вопросам решения принимали прямо на месте. Какие проблемы уже решены, а какие все еще остаются открытыми, расскажетв рубрике "Обратная связь".Темы обращений самые разные. Начиная от претензий к работе ЖКХ, вопросов по линии льготного строительства, различных земельных споров, и до работы транспорта. Среди озвученных вопросов от граждан есть и обращения по необоснованным увольнениям. Как раз этому вопросу сейчас уделяется особое внимание со стороны Администрации Президента.Кстати, на подобные приемы приходят люди не только с личными неурядицами, но и с предложениями по улучшению городской инфраструктуры.Один из вопросов, который был озвучен во время приема граждан в Слуцке, касался судьбы вот этого здания из красного кирпича на улице Ленина. Корпус бывшего коммерческого училища 1914 года постройки имеет статус историко-культурной ценности. Сейчас здание законсеривировано, но, по мнению местных жителей, вполне могло бы стать новой достопримечательностью Слуцка.С предложением вдохнуть в аутентичное строение новую жизнь пришла Вероника Кондратович. Коренная случчанка предлагает на месте училища создать город в городе - со своим учебным заведением, музеем и кафе. Главный вопрос - поиск инвесторов.А это обращение поступило уже на горячую линию АТН. Наша съемочная группа выехала в Червенский район, в городской поселок Смиловичи, чтобы разобраться в непростой ситуации.Жители улицы с оптимистичным названием Новоселов бьют тревогу. Пять лет назад владельцы участков тогда еще строящейся улицы собрали деньги на строительство дороги. Выбрали бюджетный вариант - подсыпали асфальтогранулят. Но он не выдерживает потока строительной техники, которая недавно появилась в их микрорайоне.Претензии жильцов к строительной организации. Дело в том, что сейчас закладывается соседняя улица, там проводят коммуникации. И по дороге "новоселов" уже которую неделю курсирует большегрузная техника.Работы на соседней улице выполняет филиал Минскпромстроя. Подрядчики проблему не отрицают.А вот проблему с качеством воды жители Кировска наконец смогли решить. Но только после многочисленных обращений и писем.Жительница многоэтажки на окраине Кировска Галина Русецкая переживала не только за свое здоровье. Даже попугаю Тоше пить давали только предварительно очищенную воду. Недавно в это мутное дело все-таки пробился луч света.Если вода в Кировске теперь чистая, то за ситуацией с разбитой дорогой в Смиловичах мы будем следить и дальше. И насколько быстро будут выполнены обещания, покажем в "Панораме". А вот решения по некоторым сегодняшним вопросам от жителей Слуцкого района будут приняты в течение нескольких дней. Содействие окажет Миноблисполком. Ряд вопросов требует оперативного выезда специалистов на место, что и будет сделано в ближайшее время.