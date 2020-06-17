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22 июня в Бресте пройдет без реконструкции обороны крепости, но с возложением цветов к Вечному огню

17.06.2020 08:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 22 июня в Брестской крепости пройдет памятное мероприятие «Брест помнит», сообщает горисполком.


Участники мероприятия возложат цветы к Вечному огню и плитам мемориала. Начало в 2.30. Традиционной реконструкции обороны крепости в этом году не будет.

Все желающие отдать дань памяти погибшим смогут добраться до крепости на автобусах:

№ 1: Центральная городская больница — Гродненская — Орловская — Партизанский проспект — Московская — проспект Машерова — К. Маркса — Героев обороны Брестской крепости — Зубачева — Крепость. Отправление с конечной в 2.00 и 2.15;

№ 2: Центральная городская больница — Стафеева — Московская — Гаврилова — Ленинградская — Партизанский проспект — Я. Купалы — Пионерская — Пушкинская — бульвар Космонавтов — Мицкевича — К. Маркса — Орджоникидзе — Героев обороны Брестской крепости — Зубачева — Крепость. Отправление с конечной в 2.00, 2.15;

№ 3: Центральная городская больница — Стафеева — Московская — проспект Республики — Суворова — Волгоградская — Луцкая — 28 Июля — Суворова — Южный — Сябровская — Краснознаменная — Сальникова — Махновича — Варшавское шоссе — Крепость, отправление с конечной в 2.00 и 2.15;

№ 4: Дубровская — Белорусская — лейтенанта Рябцева — Матросова — Брестских дивизий — Героев обороны Брестской крепости — Зубачева — Крепость. Отправление с конечной в 2.30;

№ 5: Агротранс — Смирнова — Речицкая — Адамковская — Матросова — Брестских дивизий — Героев обороны Брестской крепости — Зубачева — Крепость. Отправление с конечной в 2.30;

№ 6: Пункт подготовки вагонов — Красногвардейская — Республиканская — Путепровод — Героев обороны Брестской крепости — Зубачева — Крепость. Отправление с конечной в 2.30;

№ 7: Диспетчерский пункт «Южный» — Сябровская — Рябиновая — Вульковская — Колесника — Сальникова — Махновича — бульвар Шевченко — бульвар Космонавтов — Орджоникидзе — Героев обороны Брестской крепости — Зубачева — Крепость. Отправление с конечного пункта в 2.15 и 2.30.

 
Теги: Брест
 
 
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Для желающих принять участие в памятном мероприятии до крепости пустят дополнительные автобусы.
 
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