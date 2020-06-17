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Педработники будут получать к отпуску прибавку на оздоровление
17.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Выплата на оздоровление полагается при уходе в трудовой отпуск педработникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных организаций и других организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам, из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической нагрузки.
Размеры, порядок и условия единовременной выплаты на оздоровление определяются положениями, которые утверждают руководители организаций.
Разъяснять применение постановления уполномочено Министерство образования.
Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет действие на отношения, возникшие с 1 июня.
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