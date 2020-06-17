Педработники будут получать к отпуску прибавку на оздоровление

Источник материала: Полесская правда



Педагогические работники будут получать к отпуску единовременную выплату на оздоровление. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2020 года №342, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Выплата на оздоровление полагается при уходе в трудовой отпуск педработникам, которым устанавливаются нормы часов педагогической нагрузки за ставку, бюджетных организаций и других организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам, из расчета 0,5 оклада с учетом педагогической нагрузки.

Размеры, порядок и условия единовременной выплаты на оздоровление определяются положениями, которые утверждают руководители организаций.

Разъяснять применение постановления уполномочено Министерство образования.

Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет действие на отношения, возникшие с 1 июня.