ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Несвижском районе отец напал с ножом на сына-подростка

17.06.2020 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Несвижском районе мужчину будут судить за поножовщину, в результате которой пострадал его несовершеннолетний сын. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.


Фото: TUT.BY

38-летний мужчина был пьян, когда 25 апреля в очередной раз поссорился со своим 17-летним сыном. В ходе конфликта отец схватился за нож и дважды ударил парня в левое плечо. Подросток серьезно не пострадал. Как позже было установлено, мужчина нередко злоупотреблял спиртным и скандалил с сыном, а также до этого не раз привлекался к административной ответственности.

Сын не стал подавать заявление о привлечении своего отца к ответственности. Однако, как установила доследственная проверка, подросток зависел от главы семейства, поведение которого могло привести к более серьезным последствиям. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 153 УК РБ (Умышленное причинение легкого телесного повреждения).

Сейчас идет предварительное расследование по данному делу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина злоупотреблял спиртным и не раз привлекался к административной ответственности, а причиной нападения послужила очередная ссора с сыном.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларусь пришла NAI - американская компания в сфере коммерческой недвижимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика