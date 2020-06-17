В Несвижском районе отец напал с ножом на сына-подростка

Источник материала: Tut.by

В Несвижском районе мужчину будут судить за поножовщину, в результате которой пострадал его несовершеннолетний сын. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси.



Фото: TUT.BY

38-летний мужчина был пьян, когда 25 апреля в очередной раз поссорился со своим 17-летним сыном. В ходе конфликта отец схватился за нож и дважды ударил парня в левое плечо. Подросток серьезно не пострадал. Как позже было установлено, мужчина нередко злоупотреблял спиртным и скандалил с сыном, а также до этого не раз привлекался к административной ответственности.

Сын не стал подавать заявление о привлечении своего отца к ответственности. Однако, как установила доследственная проверка, подросток зависел от главы семейства, поведение которого могло привести к более серьезным последствиям. Это и стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье 153 УК РБ (Умышленное причинение легкого телесного повреждения).

Сейчас идет предварительное расследование по данному делу.