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В Гомельском районе утонул 22-летний парень
17.06.2020 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельском районе — новая жертва воды: в озере утонул 22-летний парень, сообщили в ОСВОД.
Трагедия произошла вечером 16 июня на озере в деревне Осовцы. Трое парней переплывали водоем. В какой-то момент один из них ушел под воду.
Приехавшие водолазы МЧС достали из воды молодого человека. Спасать его было уже поздно.
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Трагедия произошла вечером 16 июня на озере в деревне Осовцы. Трое парней переплывали водоем. В какой-то момент один из них ушел под воду.
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