В Гомельском районе утонул 22-летний парень

Источник материала: Tut.by

В Гомельском районе — новая жертва воды: в озере утонул 22-летний парень, сообщили в ОСВОД.



Фото: МЧС

Трагедия произошла вечером 16 июня на озере в деревне Осовцы. Трое парней переплывали водоем. В какой-то момент один из них ушел под воду.

Приехавшие водолазы МЧС достали из воды молодого человека. Спасать его было уже поздно.