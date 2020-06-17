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В Беларусь пришла NAI - американская компания в сфере коммерческой недвижимости
17.06.2020 10:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый игрок на рынке коммерческой недвижимости. Белорусское подразделение международной консалтинговой компании уже управляет тремя бизнес-центрами и одним торговым центром в столице. А в будущем готово приводить новые бренды и предлагать инвесторам эксклюзивные услуги, которых еще не было в стране. Мы встретились с управляющим директором компании Андреем Алешкиным и поговорили о том, как занять свою нишу в новых условиях.
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Новый игрок на рынке коммерческой недвижимости. Белорусское подразделение международной консалтинговой компании уже управляет тремя бизнес-центрами и одним...
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