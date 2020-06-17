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В Кормянском районе произошел мор рыбы

17.06.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Кормянском районе в водоеме у деревни Боровая Буда произошел мор рыбы, сообщили в МЧС.


Фото носит иллюстративный характер

О заморе рыбы стало известно еще 6 июня.

Установлено, что погибли 176 особей.

Работники Жлобинского межрайонного подразделения Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды обследовали акваторию и взяли пробы воды для анализов. Видимые загрязнения на поверхности воды не выявлены.

Напомним, в минувшую субботу гродненские рыбаки забили тревогу: на Немане случился массовый мор рыбы. О происшествии гродненцы сообщили в природоохрану. Специалисты выехали на берега водоема, где работали два дня, отбирая необходимые пробы и обследуя места, где была обнаружена мертвая рыба. Предварительная причина произошедшего — низкий уровень кислорода и высокая температура воды в реке.

По словам специалиста, мор рыбы произошел в пятницу, а в четверг прошел сильный дождь, на улице было душно. Возможно, именно эти природные факторы повлияли на то, что в Немане фиксировалось низкое содержание растворенного кислорода в воде — в некоторых местах он был всего 1,6 мг на 1 куб. дм, когда норма — 6,6.

Также в некоторых местах была зафиксирована высокая температура воды — до + 30°C, что тоже может влиять на количество растворенного кислорода в воде.

Мор рыбы в июне зафиксирован и в Осиповичском водохранилище.

 
 
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Работники природоохраны взяли пробы воды для анализов.
 
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