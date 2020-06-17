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В Кормянском районе произошел мор рыбы
17.06.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Кормянском районе в водоеме у деревни Боровая Буда произошел мор рыбы,
О заморе рыбы стало известно еще 6 июня.
Установлено, что погибли 176 особей.
Работники Жлобинского межрайонного подразделения Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды обследовали акваторию и взяли пробы воды для анализов. Видимые загрязнения на поверхности воды не выявлены.
По словам специалиста, мор рыбы произошел в пятницу, а в четверг прошел сильный дождь, на улице было душно. Возможно, именно эти природные факторы повлияли на то, что в Немане фиксировалось низкое содержание растворенного кислорода в воде — в некоторых местах он был всего 1,6 мг на 1 куб. дм, когда норма — 6,6.
Также в некоторых местах была зафиксирована высокая температура воды — до + 30°C, что тоже может влиять на количество растворенного кислорода в воде.
Мор рыбы в июне
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Работники природоохраны взяли пробы воды для анализов.
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