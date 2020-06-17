В кармане шортов дальнобойщика таможенники нашли грамм марихуаны. Ему грозит до 7 лет

Источник материала: Tut.by

Гродненские таможенники обнаружили в личных вещах 27-летнего водителя фуры, который пересекал белорусско-польскую границу в пункте пропуска «Брузги», марихуану. Более грамма наркотика изъяли. В отношении жителя Гродненской области возбуждено уголовное дело, сообщает таможня.



Фото: grt.customs.gov.by

При досмотре фуры таможенники среди личных вещей в кармане шортов водителя фуры нашли вещество растительного происхождения зеленого и коричневого цвета с семенами, упакованное в полиэтилен.

Оказалось, это марихуана.

По факту незаконного перемещения наркотического средства через таможенную границу ЕАЭС в отношении белоруса таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328−1 УК РБ «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».

Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без штрафа.