Внимание, опять оранжевый! В четверг Беларусь накроет непогода

Источник материала: Tut.by

Синоптики вновь предупреждают о надвигающейся непогоде. В четверг, 18 июня, в стране ожидаются грозы, град и шквалистый ветер. Температура воздуха превысит +30ºС.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В четверг днем на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с, по северо-восточной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30…31ºС.

В Минске и Минской области также на большей части территории ожидаются грозы, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

По предварительному прогнозу, в пятницу температура повысится до 32ºС.

Рекомендации МЧС

При грозе

Чтобы избежать поражения молнией, по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы.

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При сильных ливнях

Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.

Если сильный дождь застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления.

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание нельзя, поднимитесь на верхние этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную службу МЧС по тел. 101.

При сильном ветре

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).