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Прямая линия
17.06.2020 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
Главное управление юстиции облисполкома 23 июня 2020 года с 9.00 до 11.00 проводит прямую линию по вопросу «Качество и доступность административных процедур на наличие коррупционных рисков и барьеров».
Номер телефона: 8 (0222) 28 73 09.
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Главное управление юстиции облисполкома 23 июня 2020 года с 9.00 до 11.00 проводит прямую линию по вопросу «Качество и доступность административных процедур на наличие...
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