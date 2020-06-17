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Прямая линия

17.06.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Главное управление юстиции облисполкома 23 июня 2020 года с 9.00 до 11.00 проводит прямую линию по вопросу «Качество и доступность административных процедур на наличие коррупционных рисков и барьеров».

 Номер телефона: 8 (0222) 28 73 09.

 
 
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Главное управление юстиции облисполкома 23 июня 2020 года с 9.00 до 11.00 проводит прямую линию по вопросу «Качество и доступность административных процедур на наличие...
 
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