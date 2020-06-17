|
Белорусские банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тысячам клиентов
17.06.2020 14:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Всего в марте-мае банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тысячам клиентов на сумму около Br2 млрд. Из них около 2,8 тысяч - это юридические лица, 3,3 тысячи - физические лица. Так, только крупнейший банк страны - ОАО "АСБ Беларусбанк" - удовлетворил около 90% просьб клиентов из сферы малого и среднего бизнеса о реструктуризации и рассрочке кредитов", - рассказали в пресс-службе АББ.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Есть чем поделиться? Пишите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Всего в марте-мае банки предоставили кредитные каникулы более чем 6 тысячам клиентов на сумму около Br2 млрд. Из них около 2,8 тысяч - это юридические лица, 3,3 тысячи -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)