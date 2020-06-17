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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Машинистов метро начнут готовить на базе 11 классов В следующем учебном году в Минском государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича начнут готовить...

В следующем учебном году в Минском государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича начнут готовить машинистов электропоезда для метрополитена на базе среднего образования. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Стригельский.Срок обучения учащихся 1 год и 6 месяцев. Первая учебно-производственная практика ожидает их уже через 9 месяцев. А выпуск и распределение состоятся в феврале 2022 года."Ранее мы готовили машинистов для метро на условиях переобучения: организовывали курсы для людей, имеющих профессионально-техническое либо среднее специальное образование и опыт работы на железной дороге", - пояснил руководитель колледжа.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите