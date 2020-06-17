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Машинистов метро начнут готовить на базе 11 классов

17.06.2020 14:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В следующем учебном году в Минском государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича начнут готовить машинистов электропоезда для метрополитена на базе среднего образования. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Стригельский.
Срок обучения учащихся 1 год и 6 месяцев. Первая учебно-производственная практика ожидает их уже через 9 месяцев. А выпуск и распределение состоятся в феврале 2022 года.
"Ранее мы готовили машинистов для метро на условиях переобучения: организовывали курсы для людей, имеющих профессионально-техническое либо среднее специальное образование и опыт работы на железной дороге", - пояснил руководитель колледжа.

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В следующем учебном году в Минском государственном профессионально-техническом колледже железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича начнут готовить...
 
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