В Могилеве 18 июня из-за ремонта железнодорожного переезда будут по-другому ходить автобусы

Источник материала: Tut.by

В Могилеве днем 18 июня изменится движение автобусных маршрутов №№ 44 и 29, сообщается на сайте горисполкома. Это связано с ремонтом железнодорожного переезда в микрорайоне поселок Ямницкий.

Автобусы будут ходить по-другому с 10.00 до 16.00, а именно — по укороченным маршрутам до остановочного пункта «ОАО «Ремонтный завод».

В поселок Ямницкий пустят дополнительный автобусный маршрут — № 29к «Поселок Ямницкий — железнодорожный переезд».