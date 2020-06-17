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В Могилеве 18 июня из-за ремонта железнодорожного переезда будут по-другому ходить автобусы

17.06.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве днем 18 июня изменится движение автобусных маршрутов №№ 44 и 29, сообщается на сайте горисполкома. Это связано с ремонтом железнодорожного переезда в микрорайоне поселок Ямницкий.

Автобусы будут ходить по-другому с 10.00 до 16.00, а именно — по укороченным маршрутам до остановочного пункта «ОАО «Ремонтный завод».

В поселок Ямницкий пустят дополнительный автобусный маршрут — № 29к «Поселок Ямницкий — железнодорожный переезд».

 
Теги: Могилев
 
 
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