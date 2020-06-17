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В Могилеве 18 июня из-за ремонта железнодорожного переезда будут по-другому ходить автобусы
17.06.2020 13:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве днем 18 июня изменится движение автобусных маршрутов №№ 44 и 29,
Автобусы будут ходить по-другому с 10.00 до 16.00, а именно — по укороченным маршрутам до остановочного пункта «ОАО «Ремонтный завод».
В поселок Ямницкий пустят дополнительный автобусный маршрут — № 29к «Поселок Ямницкий — железнодорожный переезд».
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Изменения в расписании транспорта продлятся с 10.00 до 16.00.
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