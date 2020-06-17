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Куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка: «Надеемся, "Ева" останется с нами и с вами»
17.06.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет наложил арест на более чем 100 картин из корпоративной
Галерея
— Возможность увидеть оригинальные произведения — неоценимый плюс для любого человека, который интересует искусством, — говорит Александр Зименко. — Но главной целью проекта «Арт-Беларусь» было и есть возвращение имен, не просто произведений, а имен уроженцев белорусских земель, художников, чья деятельность прогремела на весь мир, художников, с вниманием и любовью к которым относятся люди практически на всех континентах.Напомним, 14 июня в эфире «Беларусь 1»
Ведущий новостей Иван Эйсмонт
— Если следовать логике, то зачем надо было возвращать картины в страну, предоставлять их в открытый доступ? Чтобы затем вывезти за границу? Да и зачем их продавать? Они принадлежат акционерам банка, — заявил бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико на
Формирование корпоративной коллекции Белгазпромбанка
Цель проекта заключалась в возвращении произведений представителей Парижской школы — уроженцев Беларуси — на родину. Корпоративная коллекция Белгазпромбанка насчитывает более 100 артефактов. Многие экспонаты собрания включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
В эфире «Беларусь 1»
В социальных сетях развернулось несколько кампаний поддержки корпоративной коллекции банка с хэштегами #ВернитеЕву, #ВместесЕвой, #Еволюция.
— Важно, что даже в такое время люди начинают больше говорить, фантазировать и креативно подходить к образу одной из жемчужин нашей коллекции — «Евы», — говорит куратор корпоративной коллекции банка. — Я думаю, сам Сутин, с одной стороны, очень ревностно отнесся бы к тому, что кто-то делает оммажи (работы-подражания — Прим. TUT.BY), то есть цитирует его работы. С другой стороны, я думаю, он бы порадовался, что без малого сто лет спустя «Ева» становится вновь властительницей дум в нашей стране. Надеемся, что «Ева» останется с вами и с нами. И в свое время результаты проекта «Арт-Беларусь» будут оценены по достоинству.
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Под арестом находится самая дорогая картина в Беларуси - «Ева» Хаима Сутина.
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