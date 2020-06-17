Источник материала: Tut.by

Следственный комитет наложил арест на более чем 100 картин из корпоративной коллекции Белгазпромбанка , под арестом в том числе самая дорогая в Беларуси картина — «Ева» Хаима Сутина. Картины находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства, но спрятаны в опечатанном правоохранителями хранилище. На стенах теперь висят рамы с QR-кодом внутри. Куратор коллекции Александр Зименко обратился к зрителям: «Надеемся, что „Ева“ останется с вами и с нами, что результаты проекта „Арт-Беларусь“ в свое время будут оценены по достоинству».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Галерея вынуждено приняла новый образ : теперь зрители видят на стенах QR-коды, по которым можно увидеть картины на экране своего мобильного телефона, оригиналы картин пока недоступны, вход свободный.

— Возможность увидеть оригинальные произведения — неоценимый плюс для любого человека, который интересует искусством, — говорит Александр Зименко. — Но главной целью проекта «Арт-Беларусь» было и есть возвращение имен, не просто произведений, а имен уроженцев белорусских земель, художников, чья деятельность прогремела на весь мир, художников, с вниманием и любовью к которым относятся люди практически на всех континентах.

Напомним, 14 июня в эфире «Беларусь 1»о, что полторы сотни картин стоимостью около 20 млн долларов корпоративной«приобщены к делу», в которомтоп-менеджеры банка. Комитет госконтроляо выявленных фактах неуплаты налогов и «отмывании» денег.

Ведущий новостей Иван Эйсмонт заявил : «Есть информация, что картины готовили к срочному вывозу из страны». Однако Министерство культуры, по данным TUT.BY, не выдавало разрешение, без которого ни одно произведение искусства, а тем более из числа историко-культурных ценностей (таких в коллекции более 30), не может пересечь границу Беларуси.

— Если следовать логике, то зачем надо было возвращать картины в страну, предоставлять их в открытый доступ? Чтобы затем вывезти за границу? Да и зачем их продавать? Они принадлежат акционерам банка, — заявил бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико на встрече с избирателями в Бобруйске.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Формирование корпоративной коллекции Белгазпромбанка началось в 2011 году, вопросов со стороны налоговых органов по поводу приобретения картин к банку не возникало, при ввозе предметов искусства собственник платил таможенный сбор.

Цель проекта заключалась в возвращении произведений представителей Парижской школы — уроженцев Беларуси — на родину. Корпоративная коллекция Белгазпромбанка насчитывает более 100 артефактов. Многие экспонаты собрания включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

В эфире «Беларусь 1» были продемонстрированные «приобщенные к делу» картины, в их числе произведения художников с мировым именем:Шагал, Сутин, Бакст, Царфин, Любич и других. Под арестом находится самая дорогая картина в Беларуси — «Ева» Хаима Сутина, которая была приобретена на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в 2013 году за 1,8 млн долларов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В социальных сетях развернулось несколько кампаний поддержки корпоративной коллекции банка с хэштегами #ВернитеЕву, #ВместесЕвой, #Еволюция.





— Важно, что даже в такое время люди начинают больше говорить, фантазировать и креативно подходить к образу одной из жемчужин нашей коллекции — «Евы», — говорит куратор корпоративной коллекции банка. — Я думаю, сам Сутин, с одной стороны, очень ревностно отнесся бы к тому, что кто-то делает оммажи (работы-подражания — Прим. TUT.BY), то есть цитирует его работы. С другой стороны, я думаю, он бы порадовался, что без малого сто лет спустя «Ева» становится вновь властительницей дум в нашей стране. Надеемся, что «Ева» останется с вами и с нами. И в свое время результаты проекта «Арт-Беларусь» будут оценены по достоинству.